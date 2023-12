Jessie Baneș, urare muzicală pentru Noul An: îndemn la înțelepciune, patriotism și la venirea acasă

La cumpăna dintre ani, Jessie Baneș le transmite un puternic mesaj tuturor românilor, urându-le să fie mai înțelepți în Noul An, să-și păstreze flacăra patriotismului aprinsă în suflete și să lupte pentru țara și familiile lor. Artista a pregătit o urare inedită, însoțită de un frumos cântec.

VIDEO AICI

„Urare pentru 2024 - Jessie Baneș

În anul care vine

Să fim sănătoși

Să votăm mai bine

Nu cu mincinoși

Am suferit mult

Și ne-au păcălit

Cei ce ne-au condus

Românii n-au iubit

Să fim înțelepți

Și să ne unim

Jos cu cei corupți

Nu-i timp să mai dormim

Vreau ca-n țara mea

Să trăiesc mai bine

Și familia

Să fie lângă mine

N-aduceți străini

Să muncească pământul

Când ai noștri frați

S-ar întoarce ca vântul

Acuma-i momentul

Să schimbăm ceva

Române, sus capul

Iubește-ți țara!"

Jessie Baneș a mărturisit că anul 2023 nu a fost ușor, ci unul plin de evenimente neprevăzute în plan național și global, încununat de concerte minunate și încărcat de emisiuni cu invitați speciali, difuzate în exclusivitate pe Radio Gold FM, însă artista și moderatoarea a făcut față cu brio provocărilor anului ce este pe cale să treacă: „Mă simt puțin obosită în acest final de an, dar foarte recunoscătoare și împlinită pentru tot ce am realizat în 2023. Împlinită pentru ca am familia lângă mine, care mă susține necondiționat, iar asta este cel mai important pentru mine, și recunoscătoare pentru că am avut un an intens, dar extrem de frumos. Simt că nu am lucrat degeaba și ceea ce am făcut a avut un adevărat impact. Am cântat pe cele mai mari scene din România și sunt recunoscătoare pentru asta, dar mă uit și în față spre anul care vine cu și mai multă ambiție, prin prisma asta".

A fost și un an prolific din punct de vedere muzical, Jessie Baneș compunând și lansând numeroase piese prin care a reușit să transmită dragostea de țară, să perpetueze valorile românești și să apere tradițiile României. „Vin românii de Crăciun acasă", „Frumos îi numele Ana", „Tu ești iubirea mea", „Fără mângâierea ta" sunt doar câteva dintre piesele talentatei artiste. Jessie Baneș a cântat pe marile scene ale României, alături de mari artiști și interpreți ai țării și ai lumii, cum sunt Ovidiu Lipan Țăndărică, Ozana Barabancea, Alin Stoica, Chris Norman (Smokie) ș.a., în concerte de suflet la Sala Palatului, pe BT Arena din Cluj-Napoca și la Sala Dalles. Pe lângă realizările în plan muzical, Jessie Baneș s-a implicat în societatea românească prin numeroase anchete jurnalistice și emisiuni în care a invitat specialiști pentru a dezbate teme importante pentru popor.

Jessie Baneș ne-a destăinuit că are planuri mari pentru anul 2024, sperând să se autodepășească și să se perfecționeze în cât mai multe aspecte ale vieții sale: „Planul meu este fac exact ce am făcut și până acum, dar mai bine și mai mult, astfel încât să mă perfecționez în tot ceea ce fac. Fie că e vorba de carieră sau orice palier al vieții, până la gătit, dacă vreți, îmi place să mă autodepășesc.

Gândul meu este pentru viitorul nostru în țara în care trăim. Eu nu vreau și nu concep să plec vreodată de pe pământul în care m-am născut, dar situația nu este roz și sper ca anul viitor, mai mult ca niciodată, când chiar va conta, prin prisma alegerilor, românii să se mobilizeze. Să fie mai înțelepți și să aleagă mai bine pentru viitorul lor și al țării, iar celor plecați să le dea motive să se întoarcă acasă. Noi nu avem nevoie de alte naționalități să ne ocupe forța de muncă, ci avem nevoie de românii noștri, pentru că sunt prea mulți plecați, iar eu vorbesc cu ei și știu că vor să se întoarcă acasă. Noi, cei din țară, trebuie doar să le dăm motive să revină".