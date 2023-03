Joe Rogan: Dacă nu ar fi existat media independentă am fi fost în rahat pentru că mass-media corporatistă este coruptă!

Cel mai urmărit podcaster din Statele Unite ale Americii, Joe Rogan, a spus în cadrul unei emisiuni că rolul mass-mediei independente în informarea cetățenilor a fost crucial, mai ales în ultima vreme.

Rogan a explicat că fără aportul jurnaliștilor independenți „am fi fost în rahat". El a exemplificat cu evenimentele din ultimii doi ani, afirmând că mass-media corporatistă este legată de interesele diferitelor companii și industrii: de la big pharma, la apărare.

„Dacă nu ar fi existat jurnalismul independent, am fi fost în rahat. Am fi într-o stare foarte proastă, pentru că foarte mulți oameni au fost păcăliți de industria farmaceutică, de complexul militaro-industrial, au fost păcăliți de atâtea corporații care au interes în a se prezenta publicului o singură versiune a poveștii. Și dacă nu ar exista jurnaliști independenți care să arate care sunt influențele, iată de ce au spus „asta", am fi fost distruși. Și ăsta e unul dintre lucruri minunate despre internetul de azi: permite acestor oameni să înflorească. Mass-media corporatistă este atât de coruptă și îndatorată companiilor care le plătesc publicitatea", a spus Rogan într-un podcast.

Rogan este realizatorul podcastului „Joe Rogan Experience" avea peste 14 milioane de abonați pe Youtube. Drepturile exclusive de difuzare ale emisiunii au fost cumpărate de platforma Spotify pentru 200 de milioane de dolari. Podcastul lui Joe Rogan este considerat cel mai urmărit din America.

