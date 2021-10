Jon Bon Jovi şi Bryan Adams diagnosticați cu noul coronavirus. Ambii sunt complet vaccinați!

Muzicienii Jon Bon Jovi şi Bryan Adams au fost infectați cu Covid-19, astfel că şi-au anulat ultimele concerte programate în această perioadă. Bryan Adams urma să cânte sâmbătă seară împreună cu Christina Aguilera, Mickey Guyton şi H.E.R. la gala Rock and Roll Hall of Fame, în semn de omagiu adus Tinei Turner, inclusă anul acesta în for.

El s-a retras din program în ultimul moment, scrie Variety, fiind testat pozitiv cu Covid-19 înainte de a ajunge la Cleveland pentru ceremonie. Locul lui a fost luat de starul country Keith Urban. Tuturor participanţilor la evenimentul de sâmbătă seară le-a fost cerut să prezinte un rezultat negativ la testul Covid, indiferent dacă au fost vaccinaţi. Un reprezentant al lui Adams a confirmat că testul artistului a ieşit pozitiv şi că el este complet vaccinat şi nu prezintă simptome.

De cealaltă parte, Jon Bon Jovi a fost nevoit să îşi anuleze apariţia şi recitalul de sâmbătă seară din Miami. Un reprezentant al lui a declarat că a fost testat pozitiv şi a completat: „Jon este complet vaccinat şi se simte bine". Vestea anulării apariţiei lui Jon Bon Jovi a fost anunţată după ce spectatorii se adunaseră deja la Loews South Beach pentru evenimentul dedicat fanilor, intitulat „Runaway With JBJ". Nu e prima dată când trupa Bon Jovi este afectată de Covid-19. Claviaturistul Dave Bryan a fost diagnosticat cu Covid-19 la începutul pandemiei.