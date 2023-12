Jucăriile inteligente - cum se spionează copiii fără știrea părinților

Într-un raport intitulat „Probleme în Țara jucăriilor 2023", Public Interest Research Group Education Fund din SUA a avertizat asupra pericolului reprezentat de jucăriile din ce în ce mai populare care conțin programe spion IA.

În zilele noastre, chiar și jucării și jocuri „mai simple" sunt dotate cu IA care colectează date. Sunt adesea dotate cu camere și microfoane pentru recunoașterea facială și vocală și chiar pentru urmărirea GPS.

Multe jucării, cum sunt mingi de fotbal în miniatură și truse medicale de jucărie, vin cu aplicații și se pot conecta la Internet sau Bluetooth. De exemplu, ursulețul de jucărie inteligent de la Fisher Price este destinat copiilor între 3 și 8 ani.

Ursuletul poate asculta, vorbi și poate înregistra conversații pentru referințe viitoare, potrivit PIRG. Dar, în 2019, produsul a fost retras de pe piață din cauza vulnerabilității aplicației la hacking.

În octombrie, o fetiță de 11 ani din New Jersey a fost răpită de un bărbat care ar fi contactat-o pe Roblox, o platformă populară de jocuri. În acest caz, a fost găsită ulterior în siguranță, dar s-a aflat la peste 100 de mile de casa ei, potrivit The New York Post. Roblox a negat că cei doi s-au întâlnit pe platformă, potrivit Daily Mail.

„Este înfricoșător ce pot face unele dintre aceste jucării", a spus coautorul raportului PIRG, Teresa Murray, într-un comunicat de presă. „Interacțiunea cu unele jucării inteligente poate crea situații înfricoșătoare pentru prea multe familii."

Îngrijorările nu sunt legate doar de confidențialitate. Și sănătatea este potențial în pericol. De exemplu, PIRG a menționat efectele necunoscute ale Realității Virtuale și ale căștilor Meta Quest. Întrucât tehnologia este atât de nouă, este prea devreme să știm cum va afecta dezvoltarea creierului.

„Pur și implu nu merită să ne asumăm riscul în acest moment", a declarat pentru PIRG dr. Mark Bertin, medic pediatru pentru dezvoltare și profesor asistent de pediatrie la New York Medical College.

Raportul recomandă o serie de măsuri de precauție pe care trebuie să le ia părinții pentru a-și proteja copiii:



- Ca prim pas, părinții trebuie să știe dacă jucăria se conectează la Internet.

- Dacă jucăria are microfon sau cameră, părinții trebuie să știe când înregistrează și cum pot afla că înregistrează.

- Raportul a sugerat să se analizeze politica de confidențialitate specifică a jucăriei, nu doar politica companiei în general.

- Părinții trebuie să cerceteze cu privire la compania de jucării pentru a vedea dacă are o istorie de controverse sau îngrijorări legate de încălcarea confidențialității. De asemenea, recenziile online ale produsului sunt o modalitate prin care pot fi găsite plângeri și avertismente ridicate de alți părinți, potrivit PIRG.

Piața globală pentru aceste jucării a crescut la 16,65 miliarde de dolari în 2023, de la 14,11 miliarde de dolari în 2022, potrivit Research and Markets, o firmă globală de cercetare a pieței. Se estimează că va crește și mai mult, la 35,11 miliarde de dolari până în 2027.