Jurma cerșește de la Big Pharma la spartul târgului: "'Omicron e doar o gripa' e cuiul ce lipsea coșciugului campaniei de vaccinare!"

Specialistul in nimic Octavian Jurma face "o radiografie sumbră campaniei de vaccinare" tocmai la spartul targului doar-doar l-o baga si pe el in seama cineva de la Big Pharma sa-i bage plicul in halat: „Ținta de 10 milioane de români vaccinați cu minim o doză s-a mutat în iulie 2023. Asta vine cam după valul 7", iar sintagma „Omicron e doar o gripă" e „tot ce mai lipsea coșciugului campaniei de vaccinare", spune specialistul inchipuit pe care presa platita il ridica la rang de "expert".

"Tot ce mai lipsea la coșciugul campaniei de vaccinare din România era cuiul „Omicron de doar o gripă", care mai nou a fost luat în brațe și de autorități", spune profetul mncinos Jurma. El mai atrage atenția - pentru cine inca-l mai crede pe impostor - că în acest mod, „ținta de 10 milioane de români vaccinați cu minim o doză s-a mutat în iulie 2023", iar acest lucru se va întâmpla „cam după valul 7, dacă o să mai țină careva socoteala...".

După care "idiotul util" al companiilor farmaceuitice laudă boosterul și vaccinarea, care "au îmblânzit Omicron în țările vaccinate, la fel cum au îmblânzit și Delta și vor îmblânzi orice altă variantă sau virus pentru care avem vaccin!". Bravo, Jurma! Poate-ti mai strecoara "baietii" de vreo gogoașă... Ca atata meriti, "cașcavalul" ala bun s-a dus la altii care au prins startul in pole-position.

Jurma face apoi niste exercitii de logica a al Dorel: "Omicorn este un cal troian care ne amăgește că e un dar de la natură, un 'vaccin natural', ca să îl invităm în casele noastre. Evident virusul Omicron nu are cum să fie vaccin pentru că nu previne nimic, este exact ceea ce încercăm să prevenim prin vaccinare, infectare. Să îl numim vaccin este o insultă la adresa a peste 200 de ani de efort de vaccinare medicală împotriva virușilor. Așa încât încetați să mai numiți infectarea vaccinare și vaccinarea infectare. Infectarea e infectare și vaccinarea e anti-infectare. Omicorn odată ajuns în casele noastre spitalizează adulții de 2 ori mai încet decât Delta, dar spitalizează copiii de 2 ori mai repede decât Delta. Altfel spus, Omicron a devenit populist și cruță adulții în schimbul copiilor. Iar noi îl aplaudăm și îl îmbrățișăm. Dezgustător!" Până și lui Raed Arafat i-ar fi rușine sa spuna așa ceva...

La final, acest Mengele al Facebookului devine obsedat de vaccinarea in masa a copiilor, a tuturor copiilor indiferent de varsta, deși copiii sunt cel mai putin afectati de aceasta viroza. Expertul Jumară atrage atenția că "cei mici sunt complet dependenți de decizia adulților", care de cele mai multe ori nu vor sa-i vaccineze. Ne tot intrebam de ce luat in seamă un asemenea impostor care inunda retelele de socializare. Noi il mentionam doar ca sa "demontam" aberatiile pe care le sustine acest neica-nimeni al statisticilor medicale.