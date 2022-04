Klaus Schwab avertizează Omenirea: "Foamete și mizerie pentru toți! De la o lume a abundenței la o lume a penuriei"

"Nu cunoaștem încă întreaga amploare a schimbărilor sistemice și structurale care vor avea loc, însă știm că sistemele energetice globale, sistemele alimentare și lanțurile de aprovizionare vor fi profund afectate." Acestea sunt ultimele cuvinte puternice ale lui Klaus Schwab, liderul Forumului Economic Mondial de la Davos, un purtator de cuvânt al Globalismului.

"Trăim un moment foarte special. Trecem de la o lume a abundenței la o lume a penuriei, o lume în care totul va deveni din ce în ce mai prețios. Acesta este cazul hranei, prima nevoie, dar și al energiei. Energia va deveni din ce în ce mai scumpă, iar dezvoltarea noastră este legată în primul rând de energie. Fără energie, ne-am deplasat în același mod și cu aceeași viteză, de la trăsura trasă de cai din epoca romană și Marcus Aurelius până la străbunicul meu care, în timpul războiului, se afla în trăsura sa trasă de cai. Progresul din ultimii 70 de ani este energia. Fără energie, nu există progres industrial, confort, încălzire și nici măcar avioane...", este ceea ce mai spune Schwab conform unei postari de pe Twitter. Se poate urmari acest discurs in video-ul de mai jos:

NEW - Klaus Schwab says "we do know the global energy systems, food systems, and supply chains will be deeply affected" at the World Government Summit 2022.pic.twitter.com/uY271thlJ8