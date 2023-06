Listarea Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie românească, este în linie dreaptă, condiţie pentru eliberarea de fonduri europene

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, va fi listată la bursă pentru a îndeplini regulile anexate la finanţarea UE de miliarde de euro.

Potrivit Reuters, Hidroelectrica speră să obţină peste un miliard de euro în ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai mari Oferte Publice Iniţiale (IPO) din Europa, anul acesta. Admiterea la tranzacţionare este de aşteptat să aibă loc în luna iulie 2023. Hidroelectrica este cea mai valoroasă companie românească, listarea acesteia este în linie dreaptă şi trebuie spus că statul român nu listează nimic din pachetul de 80% pe care îl are, a declarat, vineri, Virgil Popescu, în cadrul conferinţei de presă organizate la final de mandat.

„Listarea Hidroelectrica este în linie dreaptă. Hidroelectrica, să ştiţi, este cea mai valoroasă companie românească. Dacă nu mă înşel, are active de 56 de miliarde de lei, a depăşit chiar şi OMV Petrom. Este prima companie românească şi sunt convins că va fi un real succes. Nu vă pot da date, nu că nu aş şti date, dar nu vă pot da date... Ceea ce trebuie spus, pentru că nu vreau să se speculeze, este că statul român nu listează nimic din pachetul de 80% pe care îl are, ci Fondul Proprietatea îşi listează probabil întreaga participaţie pe care o are. O listează pe bursă, dar nu va putea lista sub 15%, pentru că aşa a aprobat Adunarea Generală a Acţionarilor. Mi-e greu să cred că nu există cerere în piaţă, dar tot teoretic vă pot răspunde că, în momentul în care 19% se va regăsi pe Bursă, o parte se duce către alţi acţionari, o parte rămâne la Fondul Proprietatea pe Bursă. Asta înseamnă că 19,9% din Hidroelectrica este pe Bursă", a afirmat Popescu.

Pe data de 6 iunie, Hidroelectrica a anunţat, într-un comunicat, intenţia Fondului Proprietatea de a desfăşura o ofertă publică iniţială având drept obiect acţiuni ordinare existente. Astfel, societatea intenţionează să aplice pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti. Oferta va avea loc după aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Admiterea la tranzacţionare este de aşteptat să aibă loc în luna iulie 2023, iar acţiunile vor fi incluse în indicele BET al BVB.

Pe acest subiect, Comisia Europeană a informat, citată joi de Reuters, că România ar putea să nu îndeplinească regulile anexate la finanţarea UE de miliarde de euro dacă cel puţin 15% din compania de stat Hidroelectrica nu este listată luna aceasta. Guvernul nu vinde propriile acţiuni în Hidroelectrica, ci în schimb a aprobat planul de listare al unicului acţionar minoritar, Fondul Proprietatea, un fond de investiţii gestionat de Franklin Templeton. Guvernul s-a opus totuşi planurilor pentru o listare la Londra şi la Bucureşti, iar Fondul a avertizat că ar putea să nu reuşească să vândă întreaga sa participaţie în listarea internă.

Întrebaţi ce se va întâmpla dacă va fi listată o participaţie mai redusă, reprezentanţii Comisiei Europene au declarat pentru Reuters că „acest jalon prevede ca listarea a cel puţin 15% din acţiunile Hidroelectrica să fie finalizată". „Nu vom specula în acest stadiu cu privire la neîndeplinirea jaloanelor şi obiectivelor. Ca un principiu general, statele membre trebuie să implementeze planul lor de redresare şi rezilienţă cum a fost aprobat ... pentru a primi fondurile", au precizat reprezentanţii Executivului comunitar. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că Hidroelectrica speră să obţină peste un miliard de euro în ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai mari Oferte Publice Iniţiale (IPO) din Europa, anul acesta.

Potrivit Reuters, Fondul Proprietatea evaluează participaţia sa de 20% în Hidroelectrica la valoarea de 2,2 miliarde de euro. Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România. Grupul deţine şi operează 182 de hidrocentrale, cinci staţii de pompare şi un parc eolian ce sunt amplasate în opt surcursale organizate geografic pe teritoriul României. Capacitatea de producţie totală instalată a activelor hidroenergetice ale societăţii este împărţită în hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei şi staţii de pompare. Totodată, societatea deţine un portofoliu de producţie 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectrică de producere instalată de 6,3 GW şi o capacitate eoliană onshore instalată de 108 MW în parcul eolian Crucea.

În primul trimestru din 2023, compania a obţinut venituri consolidate de 3,272 miliarde de lei ce au fost generate de creşterea cantităţii totale de energie vândută (4.838 GWh în primul trimestru din 2023) atât pe segmentul de producţie, cât şi pe cel de furnizare Acest lucru a condus la obţinerea unei valori totale a EBITDA ajustat de 2,184 miliarde de lei şi a unui profit net de 1,723 miliarde de lei, comparativ cu o valoare totală a EBITDA ajustat de 1,702 miliarde de lei şi a unui profit net raportat de 1,287 miliarde de lei în primul trimestru din 2022. Acţiunile societăţii sunt deţinute de Ministerul Energiei (80,06%) şi de Fondul Proprietatea (19,94%). Fondul a deţinut o participaţie minoritară în Hidroelectrica încă de la înfiinţare, în 2005.