Mărturia cutremurătoare a unui italian care a supraviețuit noului coronavirus: "M-au scos din sicriu. Sunt viu"

Pandemia de coronavirus a scos la iveală povești de viață cutremurătoare, însă, din nefericire, lasă în urmă și tragedii înfiorătoare în toate țările afectat de COVID-19. Una dintre țările cele mai afectate a fost și rămâne Italia, iar un supraviețuitor al noului coronavirus a făcut mărturisiri șocante și emoționante, totodată.

Bărbatului respectiv i s-au dat șanse de supraviețuire foarte mici, de către medici, iar acesta declară că devenise resemnat, împăcându-se cu ideea că va muri. Și-ar fi dorit spă moară cât mai repede, pentru ca suferința să fie cât mai scurtă. „Îmi spuneam «bun, voi muri. Totul se reduce acum la a afla cum, când şi cu ce suferinţe». Deci, îmi spuneam «numai să mor repede, acum, să se termine şi să nu se mai vorbească despre asta niciodată»", a mărturisit bărbatul. Numai că e reușit să rămână în viață și să învingă în această luptă infernală cu COVID-19.

„Sunt viu. M-au scos din sicriu, Merg din nou. Chiar şi inert, am început să-mi mişc mâinile, fie şi numai ridicând o mână şi apoi pe cealaltă, am încercat să-mi ating genunchiul, iar asta în permamenţă. Îmi spuneam că, dacă poate există o şansă să trăiesc, trebuie să pot merge, să-mi regăsesc un pic senzaţiile şi că nu trebuie să pierd timp. Pentru că nu fac nimic, ei, bine, am să-mi pun la treabă muşchii mici, iar asta m-a ţinut de la început la sfârşit", a declarat veterinarul din Corsica, Claude Gatti, potrivit informațiilor furnizate de AFP.

Din Italia au venit, în sfârșit, și primele vești ceva mai bune. Numărul persoanelor decedate din cauza noului coronavirus s-a diminuat, la un moment dat, iar mulți dintre italieni speră că vor reveni la viața lor de dinainte de pandemie. Însă o astfel de tragedie nu va putea fi uitată niciodată, medicii avertizând că încă mai este mult de luptat cu "inamicul nevăzut" care a provocat atâtea victime. Cu atât mai mult cu cât, în ultimele 24 de ore, au murit 602 persoane.

Chiar dacă oamenii își doresc, foarte mult, să treacă peste acest coșmar, specialiștii lansează avertismente repetate, fiind de pătere că încă este mult prea devreme pentru a se putea vorbi despre depășirea crizei medicale. Bilanțul epidemiei a ajuns la 21,067 de morţi în Italia, iar numărul total al persoanelor infectate a ajuns la 162,488.