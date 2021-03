Mărturia unei vaccinate cu AstraZeneca: "Am făcut hipertensiune. Nu mai vedeam nimic în fața ochilor!"

Cele mai frecvente reacții adverse raportate de români la vaccinarea cu serul AstraZeneca sunt durerea la locul înțepăturii, frisoanele, febra, amețelile, starea generală de rău. Sunt, însă, și unii care spun că nu au avut absolut nimic, în schimb alți pacienți au raportat reacții severe precum hipertensiunea.

Monica Iordache, o femeie în vârstă de 49 de ani, s-a vaccinat cu serul AstraZeneca pe 8 martie. Femeia a făcut temperatură în prima seară după vaccinare, iar a treia zi a făcut hipertensiune arterială. Aceasta spune că nu are probleme cu inimă, iar în urmă cu două luni a mers la medic pentru un control de rutină, unde a făcut un EKG și o ecografie: "Am o inimă sănătoasă la fel ca un sportiv mi-a spus medicul", mărturisește femeia. "În prima seară de la vaccinare am făcut temperatură 39. A doua zi am avut scurte episoade de frisoane și o durere puternică la nivelul mâinii care a persistat până în cea de-a treia zi. A treia zi m-am simțit foarte rău, nu mai vedeam nimic în fața ochilor. Vedeam totul împăienjenit în față. M-a luat soțul cu mașina și m-a dus la medicul de familie.Tensiunea arterială era 180/111, ceea ce nu am avut niciodată în viața mea. Mi-a crescut brusc. În general tensiunea mea este de 127/84. Nu am avut niciodată problemele cu inima, în urmă cu două luni am fost la medic pentru un control de rutină și nu mi-a găsit nicio problemă. Am făcut inclusiv ecografie, EKG", povestește ea.

Monica s-a vaccinat cu serul AstraZeneca din Lotul 5811, lot suspendat în regiunea Piemont, Italia, după decesul unui profesor în vârstă de 57 de ani. "Nu mi-a zis că ar avea o legătură cu vaccinul direct. Mi-a dat medicamente pentru inimă. Însă dacă nu iau pastile tensiunea crește din nou la peste 180. Inițial, am pus totul pe seama un atac de panică, dar tensiunea s-a menținut crescută și zilele acestea", mai spune femeia. Pacienta adaugă că a raportat reacția pe platformă și așteptă decizia oficială a Agenției Europene a Medicamentului pentru a vedea dacă se va mai vaccina sau nu cu doza de rapel: „Nu sunt conspiraționistă, am vrut de la început să mă vaccinez și sunt pro vaccinare. Însă trebuie să știm dacă aceste reacții au o legătură directă cu serul de la AstraZeneca", mai spune aceasta.