Mafia lemnului din România, serial pe Netflix. Tăietorii de lemne au vrut să lichideze echipa de filmare, dezvăluiri cutremurătoare

Tăierile ilegale de lemn din România vor fi prezentate publicului din toată lumea, în cadrul unui reportaj-anchetă ce va fi difuzat pe Netflix. Activistul Gabriel Păun a povestit că în timpul filmărilor, atât el cât şi jurnaliştii americani au trecut prin clipe de coşmar, fiind sechestraţi în pădure de către tăietorii de lemne.

"Arborii din pădurile seculare din mijlocul Parcului Naţional Domogled au ajuns o mobilă ieftină pe toată Planeta şi decepţionează consumatorii. Broken este serialul Netflix care va fi difuzat în 190 de ţări, începând cu 27 noiembrie. În episodul despre păduri, echipa Netflix şi Agent Green au fost agresate de tăietorii de lemne. m scăpat cu bine toţi şi vom scoate adevărul la lumină despre monştri care se ascund în spatele unei piese de mobilă ieftină", a anunţat organizaţia Agent Green.

Pentru realizarea investigaţiei, jurnaliştii l-au contactat şi au stat de vorbă cu Gabriel Păun, activist de mediu la Agent Green, o organizaţie non-guvernamentală implicată activ în combaterea furtului de lemn din zona Banatului. Păun i-a condus prin pădurile care furnizează lemnul pentru fabricile de mobilier. Gabriel Păun povesteşte că, în timpul filmărilor pentru documentar, atât el cât şi jurnaliştii americani au trecut prin clipe de coşmar, fiind sechestraţi în pădure de către exploatatorii de lemn

"Cred că seria de documentare investigative Broken este prima prezenţă Netflix în România. Serialul expune partea întunecată a industriilor lemnului, cosmeticelor, plasticului şi ţigărilor electronice. Când vine vorba despre mobilă ieftină, de proastă calitate, care devastează pădurile şi se vinde pe toată planeta, România este cap de listă în episodul documentarului dedicat acestui subiect", spune Gabriel Păun. Acesta a dezvăluit şi pericolele pe care le-au întâmpinat în timpul filmărilor, când însăşi viaţa le-a fost pusă în pericol.

Jurnalişti sechestraţi în timpul filmărilor. "Deplasarea în teren pe care am făcut-o cu echipa Netflix a fost una extrem de dramatică chiar şi acolo unde am mers pentru a le arăta o parte din tezaurul natural al României. Am filmat la Sebeş, în Parcul National Retezat si în Domogled. Când am vizitat pădurile seculare din Parcul Naţional Domogled ne-am reîntalnit cu o firmă de exploatare pe care o prinsesem cu trei luni în urmă la furat, mână-n mână cu un angajat Romsilva.

Deşi le făcusem denunţ şi sunt anchetaţi şi de Poliţie şi de Garda Forestieră, lucrătorii nici n-au stat pe gânduri când m-au recunoscut şi au tăiat imediat doi arbori uriaşi care s-au prăbuşit peste drumul pe care venisem. Unul în faţă şi unul în spate, pentru a ne bloca accesul. Apoi au continuat să taie arbori groşi care să se dărâme pe maşinile noastre. Cumva am scăpat fără ca cineva să fie rănit, dar toată lumea a tras o sperietură zdravănă. Cel mai trist este că pădurea respectivă, Ciucevele Cernei, este în Patrimoniul Mondial UNESCO şi riscăm să pierdem acest statut din cauza tăierilor ilegale", a povestit Gabriel Păun.