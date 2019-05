Mananci capsunele cu zahar? Vezi ce mare greseala faci

Capsunele sunt delicioase in zilele calduroase. Multi oameni obisnuiesc sa le consume cu zahar, insa nu stiu ca fac o mare greseala. Capsunele sunt bogate in substante nutritive, care au rolul de a mentine buna functionare a organismului si de a preveni diferite afectiuni.

Sunt bogate in vitamina C, potasii, magneziu, fibre si antioxidanti. Capsunele ar trebui consumate fara zahar presarat pe ele. Aceste fructe contin substante antioxidante, antocianinele si elagitaninele, care dispar in produsele conservate ca cerealele sau hrana pentru copii. "Din acest motiv capsunile se consuma proaspete. Ele contin o cantitate mare de vitamina C (la acelasi volum de exemplu 100 de grame de capsunii cantitatea de vitamina C e dubla fata de portocale). Mai contin vitaminele: E, B1, B6, K, P, antioxidanti si acid- folic indispensabil pentru femeile gravide, intrucat contribuie la dezvoltarea fatului. Capsunile consumate proaspete au un efect benefic in mentinerea integritatii tesuturilor, parului, unghiilor si pielii", spune medicul nutritionist Dan Merisca. Ideal este sa fie consumate proaspete, insa si congelate isi pastreaza din proprietati.