Marcel Vela a vorbit sâmbătă seară despre reforma poliției: abuzuri și inegalități

Într-o intervenție TV, Ministrul de Interne, Marcel Vela a vorbit despre dinferențele din Poliție, atât din punct de vedere teritorial cât și din punct de vedere al remunerării și riscurilor la care sunt supușii unii sau alții din cadrul I.G.P.R.

„În mod esențial ar trebui făcută o analiză cu privire la competențe, dincolo de uniformă sau inscripționare, competențele sunt uneori destul de complicate sau complexe, fie unele se suprapun, fie unele sunt în contradicție. În altă ordine de idei, Poliția locală are un avantaj care nu este comparativ cu Poliția națională. Polițiștii locali sunt în subordinea primăriilor, s-au mărit salariile la primării și în mod automat funcționarii de acolo au salarii foarte mari. De exemplu, un polițist local care protejează ordinea publică într-un parc din Timișoara are 8-9.000 de lei, iar un polițist din MAI care își riscă viața să prindă un criminal are la jumătate din salariul polițistului local", a spus ministrul. „Trebuie evaluat în mod corect și cinstit, cu toată lumea la masă", a subliniat Marcel Vela.