Marcel Vela: Lumina de Înviere va fi împărţită cu ajutorul Poliţiei de Paşte. Cum se va efectua practic procedura

Cele mai importante declaraţii ale ministrului Vela: Pentru a nu exista riscul răspândirii coronavirusului, Ministerul Afacerilor Interne vine în sprijinul Bisericii Ortodoxe pentru a împărţi Sfintele Paşte şi Lumina Sfânta. Am semnat împreună cu Preafericitul Daniel un acord de sprijin.

Pâinea binecuvantată va fi distribuită credincioşilor in zilele de vineri si sambata in intervalul orat 7-17 in toate parohiiile din Patriarhia Romana. In declaratia pe proprie raspundere credinciosul va trece numele lacasului de cult. Reprezentantii MAI, politie, jandarmerie, pompieri vor asigura ordinea publica. Angajatii parohiei si voluntarii vor asigura respectarea distantei sociale avand ca semn distinctiv o banderola alba pe brat.

Distribuirea sfintei lumini aduse de la Ierusalim se va face de catre voluntarii parohiilor si de catre echipajele de ordine publica. Credinciosii vor putea iesi in proximitatea casei respectand regulile de distantare sociala. In noaptea de inviere e permisa circulatia tuturor preotilor si a voluntarilor. Echipajele care actioneaza in posturile fizice cat si cele de la punctele de frontiera vor oferi sffanta lumina persoanelor aflate in trafic.

Stimati romani, stiu ca ne este greu tuturor sa respectam regulile de distantare sociala dar e neaparata nevoie sa facem acest lucru. Va doresc o saptamana luminata. Dumnezeu sa ocroteasca Romania! Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, va susţine astăzi, la sediul MAI, începând cu ora 19:30, declaraţii de presă.