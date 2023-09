Masonul Piedone imbratisează tezele globaliste si perceptele lui Klaus Schwab: vrea să facă din Sectorul 5 primul Smart City din România

Nu numai "orasele de 15 minute" sunt printre prioritatile globalistilor, ci si asa-zisele "smart cities", acele aglomerari uriase controlate de tehnologie, in care totul misca sub supravegherea camerelor de luat vederi, platile sunt controlate etc. Visul lui Klaus Schwab si al celor de la Forumul Economic Mondial.

In România a trecut deja Legea pentru Mobilitate Urbana, cea care reglementeaza viitoarele "orase de 15 minute", acum e randul "oraselor smart". Si cine putea sa le puna mai rapid in aplicare decat primarul Popescu-Piedone, mason recunoscut, proaspat iesit de la pușcarie, reinstalat ilegal in functia de primar al Sectorului 5 (prefectul i-a aprobat demisia inainte de a fi incarcerat, asa ca repunerea lui in functie, tot de catre prefect e ilegala).

Primăria Sectorului 5 din București, condusă de primarul Cristian Popescu Piedone, a scos la licitație în SICAP un contract de 800.000 de lei pentru achiziția de servicii de consultanță privind implementarea strategiei Smart City în orizontul de timp 2023 - 2030. Consultanța vizează furnizarea de soluții informatice și asistență tehnică în folosirea acestor soluții care standardizează și optimizează procesele autorității locale în lucrul dintre ele și cetățeni, dar și între ele.

„Un sector "SMART" este acela care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănătate și educație, a reduce poluarea și consumul de energie", descrie PS 5 conceptul SMART City. In realitate, este vorba despre controlul populatiei si supravegherea omniprezenta.

Obiectivul general, susține primăria condusă de Piedone, constă în consolidarea capacității administrative a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, prin măsuri de planificare strategica (elaborare strategie SMART CITY) și prin simplificarea procedurilor administrative în sensul dezvoltării și implementării unei aplicații informatice pentru alocare și gestionare fonduri nerambursabile locale din fonduri publice pentru activități non-profit de interes general.

„Strategia SMART CITY pentru perioada 2023-20230 este un instrument de planificare strategică ce permite construirea unui plan de dezvoltare și modernizare a municipiului, prin stimularea utilizării tehnologiilor inovative cu impact pozitiv asupra calității vieții cetatenilor, protejării mediului, dezvoltării mediului de afaceri și a dezvoltării durabile a comunității locale și societății în general", se arată în caietul de sarcini al licitației mai sus citate.

Proiectul este finanțat din bani europeni, Programul Operațional Capacitate Administrativă. Ofertele se deschid în 15 septembrie, departajarea lor se face în funcție de preț, de experiența echipei de proiect. Reamintim ca UE doreste ca implementarea "oraselor de 15 minute" si a "smart cities" sa se faca in comunitate in intervalul 2030-2035.