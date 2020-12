Medic acuzat de malpraxis: "I-am dat mii de euro și mi-a omorât copilul!"

Tragedie la spitalul din Caracal, după ce o tânără a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, dar a murit la scurt timp. Medicul ginecolog se apără spunând că a făcut tot ce a putut, dar femeia avea nevoie de oxigen și toate ventilatoarele erau la pacienții cu COVID, motiv pentru care a fost trimisă la Craiova.

Ionuț și Cristina Toncu locuiau în Corabia și așteptau al doilea copil, scrie Adevărul.ro. Ionuț lucrează în cadrul Armatei, iar Cristina muncise în Spania, alături de părinții săi. Pe 17 decembrie, Cristina a mers la medicul său, acuzând dureri de burtă. Acolo a născut fără probleme un băiețel sănătos. „Era în culme fericirii", povestesc rudele femeii. La doar câteva ore, starea Cristinei s-a înrăutățit brusc. A făcut hemoragie intrauterină și medicul i-a zis că trebuie să-i scoată uterul, dar Cristina a refuzat. În cele din urmă a fost supusă intervenției chirurgicale, dar starea ei s-a agravat și a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată rapid și s-a decis transferul de urgență la Spitalul Clinic din Craiova unde femeia a murit.

Rudele femeii spun însă că doctorița a greșit și au depus plângere penală împotriva ei. Conducerea Spitalului din Caracal spune că a demarat cercetările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat cu tânăra mamă. "Fata mea a murit cu zile. Doctoriţa Truşcă mi-a băgat fata în pământ. I-am dat mii de euro şi ea mi-a omorât copilul. Acum pot să spună orice, dar eu ştiu că nu au avut grijă. De ce nu au transferat-o imediat la Craiova dacă au văzut că nu e bine? De ce au trimis-o în ultimul moment?". a spus, distrusă de durere, Florina Calistru, mama fetei.

„Sunt acuzaţii nefondate. A fost o luptă contra cronometru. Din păcate, când a intrat în sala de operaţie, la inducţia care i s-a făcut, a suferit stop cardiorespirator. A fost imediat resuscitată, dar pierdea mult sânge. Am hotărât s-o transferăm la Craiova pentru că avea nevoie de ventilator, era nevoie de continuarea resuscitării. Toate ventilatoarele noastre, însă, sunt puse la pacienţii COVID în stare gravă. Nu aveam ce să facem. Ne-am rugat de doctorii de la Craiova s-o primească, spuneau că sunt depăşiţi şi ei. Îmi pare nespus de rău, dar chiar am făcut tot ce am putut", a declarat Gheorghiţa Truşcă, medic la Spitalul din Caracal.