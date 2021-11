Medici de terapie intensivă și oameni de știință de prestigiu amenințați pentru că au tras un semnal de alarmă cu privire la leziunile provocate de vaccinul Covid-19!

Mai multe dovezi au aparut că liderii agențiilor de sănătate ale guvernului SUA și companiile farmaceutice care produc "vaccinurile" COVID-19 sunt vinovați de crime împotriva umanității, inclusiv de crime în masă.



Tot mai mulți medici de primă linie care lucrează cu pacienți vatamati de vaccinuri, precum și oameni de știință și cercetători medicali foarte prestigioși, au încercat să vorbească, informând liderii FDA, CDC, NIH etc., și nu numai că vocile lor sunt ignorate, dar există un efort concertat de a le reduce la tăcere. Acești profesioniști își riscă nu numai cariera și mijloacele de trai, ci posibil chiar viața pentru a dezvălui adevărul despre daunele cauzate de aceste injecții experimentale de editare a genelor.



Companiile farmaceutice și autoritățile federale de reglementare știu foarte bine ce se întâmplă, ceea ce le face complice la aceste crime împotriva umanității și la aceste crime în masă. Aratam in cele ce urmeaza activitatea avocatului Aaron Siri, care reprezintă peste 12 medici de la terapie intensivă și alte locuri de muncă din prima linie a spitalelor care au încercat să vorbească cu CDC, FDA și alte organizații de sănătate despre ceea ce văd la pacienții lor răniți de vaccinuri, dar sunt ignorați.



Avocatul Siri a depus 11 declarații de revendicare împotriva acestor agenții și amenință că va continua acțiunile în justiție. Un alt vorbitor de la masa rotundă organizată săptămâna trecută la Washington DC de către senatorul Ron Johnson, este Dr. Retsef Levi, un profesor israelian de la MIT Sloan School of Management, care a încercat, de asemenea, să avertizeze oficialii din domeniul sănătății din Israel și de aici din SUA, dar a fost cenzurat, inclusiv i s-a refuzat publicarea în reviste academice

Dr. Patricia Lee "a riscat totul" pentru a ieși în față, după ce a fost ignorată de oficialii din domeniul sănătății publice, pentru a dezvălui seria gravă de daune la care a fost martoră din cauza vaccinurilor Covid-19 în unitatea sa de terapie intensivă. Dr. Lee, a contactat autoritățile de sănătate publică de la CDC, FDA și NIH timp de peste zece luni, dar preocupările lor au fost respinse sau ignorate. Aceste agenții răspund, de obicei, spunând că VAERS nu arată un semnal de siguranță, deci nu trebuie să ne facem griji.



Retsef Levi este profesor la MIT Sloan School of Management. El a fost unul dintre vorbitorii invitați săptămâna trecută la Washington D.C. la masa rotundă a senatorului Ron Johnson privind mandatele de vaccinare COVID-19. Dr. Levi este pro-vaccin și are o biografie impresionantă în calitate de om de știință și profesor la MIT Sloan School of Management. Înainte de a veni la MIT, a petrecut un an la Departamentul de Științe Matematice al Centrului de Cercetare IBM T.J. Watson, în calitate de bursier postdoctoral Goldstine.



A obținut o diplomă de licență în matematică la Universitatea Tel Aviv (Israel) în 2001 și un doctorat în cercetare operațională la Universitatea Cornell în 2005. Levi a petrecut aproape 12 ani în cadrul Forțelor de Apărare Israeliene ca ofițer în aripa de informații și a fost desemnat ofițer cu merite suplimentare. După ce a părăsit armata, Levi s-a alăturat unei noi companii israeliene emergente de înaltă tehnologie, în calitate de consultant în dezvoltarea afacerilor.



Cercetările actuale ale lui Levi se concentrează pe proiectarea de modele și instrumente de sprijinire a deciziilor bazate pe analiza datelor, care se ocupă de decizii complexe de afaceri și de proiectare a sistemelor în domenii precum managementul sănătății și al asistenței medicale, lanțul de aprovizionare, managementul achizițiilor și al stocurilor, managementul veniturilor, optimizarea prețurilor și logistica.

Levi a condus mai multe eforturi de cercetare în colaborare cu unele dintre cele mai importante spitale universitare din zona Boston, cum ar fi Mass General Hospital (MGH), Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Children's Hospital și din Statele Unite (de exemplu, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, NYC Presbyterian Hospital System și American Association of Medical Colleges). Levi a fost cercetător principal în prima fază a proiectului și a fost responsabil pentru dezvoltarea și implementarea proiectului).



Levi a fost cercetător principal în cadrul unui contract al MIT cu Administrația Federală a Medicamentelor (FDA) pentru a dezvolta o abordare sistematică de gestionare a riscurilor pentru a aborda riscurile asociate cu alimentele falsificate din punct de vedere economic fabricate în lanțurile de aprovizionare globale. Levi a absolvit 10 doctoranzi, 34 de masteranzi și 6 bursieri postdoctorali. De asemenea, a primit mai multe premii prestigioase pentru activitatea didactică. După cum puteți vedea, are multă experiență în dezvoltarea medicamentelor și în colaborarea cu FDA. Și totuși, la fel ca medicii de îngrijire primară care au trimis declarații către FDA, CDC și HHS, îngrijorările sale cu privire la pericolele vaccinurilor COVID-19 au fost ignorate.



El a spus: "Nu sunt anti-vaccin. Nu sunt republican, nu sunt democrat. Se întâmplă să fiu un om de știință care pune la îndoială discursul actual care domină politica de sănătate publică în lume, în Statele Unite și în Israel. Pot să vă spun că știu mulți oameni de știință și profesioniști din domeniul sănătății care, ca și mine, cred că actuala poveste este extremă și falsă. Dar foarte puțini dintre ei sunt dispuși să vorbească. Și nu sunt sigur că îi pot învinovăți, pentru că orice încercare de a se abate de la povestea de astăzi este întâmpinată cu un zid de ostilitate, respingere și chiar suprimare din partea guvernului, inclusiv a agențiilor de finanțare, a mass-mediei publice și, cel mai rău, a comunității științifice înseși."

Dr. Levi vorbește apoi despre frauda academică și despre cum el și mulți alți oameni de știință și-au dat seama imediat că ceea ce publica Pfizer cu privire la rezultatele testelor pentru vaccinul COVID-19 era grav viciat și că afirmațiile lor privind eficacitatea erau false. Și acum avem și un denunțător care a lucrat la testele pentru vaccinul COVID-19 pentru Pfizer și care a dezvăluit, de asemenea, frauda de la Pfizer.



Dr. Levi dă exemplul studiilor care tocmai au fost publicate și care susțin că noile injecții de rapel au fost eficiente și sigure. Cei mai mulți dintre pacienții care au primit injecțiile în cadrul testelor au fost urmăriți doar pentru mai puțin de două săptămâni, astfel încât companiile farmaceutice să poată susține că vaccinurile sunt sigure și eficiente. El este foarte critic la adresa acestor reviste, deoarece, în ceea ce privește siguranța, acestea nu raportează niciun efect secundar negativ, inclusiv decese.

Dr. Levi dă apoi un exemplu al acestei cenzuri academice: "Coautorii mei și cu mine am subliniat că, atunci când ne uităm la apelurile la serviciile naționale de urgență din Israel pentru stop cardiac la tinerii sub 40 de ani, observăm o creștere dramatică de 25% a acestor apeluri în paralel cu campania de vaccinare din Israel la începutul anului 2021 și observăm o asociere statistică cu această campanie. Am scris articolul despre acest lucru, fără a susține că există un efect întâmplător între vaccinuri și ceea ce vedem, pentru că nu avem dovezi. Dar ne-am făcut griji și am chemat autoritățile pentru a verifica ce se întâmplă. Inutil să mai spunem că nu am primit niciodată un răspuns din partea autorităților și, de fapt, acestea au făcut publică această cercetare și au numit-o 'falsă'. Dar și mai îngrijorător este faptul că, recenzie după recenzie, recenzie după recenzie în literatura academică respinge această lucrare, mai ales pe motiv că 'nu este o prioritate'. Cred că este clar că aceste vaccinuri au efecte secundare grave și fără precedent."