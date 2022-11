Medicul Vlad Ciurea: Creierul are cinci dușmani! Așa putem să ne menținem sănătatea mintală

Medicul Vlad Ciurea susține că există mai multe alimente sau vicii care distrug creierul uman și că sănătatea e pur și simplu o chestiune care ține de rutina corectă.

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul - pentru că strânge vasele - şi drogurile. Acestea din urmă mă îngrozesc. Putem să menținem sănătatea mintală cu gânduri bune, optimism, zâmbet, activitate pozitivă, citit, scris şi exercițiu fizic. Memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare ne ajută nespus de mult. Să vorbim singuri. Să zicem: Acum am luat cartea. Acum am dus cheile la maşină. Deci să vorbim, să spunem cuvintele, să facem gesturile și să memorăm. Toate lucrurile trebuie să curgă ca un râu", a explicat medicul Vlad Ciurea.