Mihai Neșu a reușit să mănânce singur din nou. "De 4 ani sunt într-un cantonament continuu"

Mihai Neșu, în vârstă de 37 de ani a făcut progrese mari în ceea ce privește recuperarea, după accidentul suferit în urmă cu câțiva ani. Fostul fotbalist a început să își poată mișca unele părți ale corpului și chiar reușește să mănânce singur.

Deși medicii i-au dat șanse foarte mici să se mai miște vreodată, la 10 ani după ce a rămas paralizat, fostul fotbalist demonstrează că niciodată nu trebuie să te dai bătut. Acesta a făcut progrese incredibile. Acum, e nevoit să folosească un scaun cu rotile, însă își poate folosi parțial mâna dreaptă și poate mișca alte părți ale corpului.

"De 4 ani am cam același program, așa că sunt într-un cantonament continuu. În ultima lună am început și cu două antrenamente pe zi. De dimineața până la masa de prânz trebuie să fac cu o bicicletă care mișcă mâinile și picioarele. Trebuie să fac cam jumătate de oră mâini și jumătate de oră picioare. După aia, încă vreun sfert de oră, pe un touch screen, trebuie să fac, ca la școală, cerculețe, bețigașe, cu mâna pe care o pot mișca mai bine. După masa de prânz am kinoterapie la fundație, cam o oră și jumătate-două ore pe zi. Eu mișc ce pot să mișc cu mâinile și terapeuta mea îmi mișcă picioarele și îmi mai face masaj acolo unde mai am contracturi.

De doi ani am o cană adaptată, pe care o pot lua în poziția asta, o pot lua de pe masă și pot să beau apă cu ea dacă e cam pe jumătate, dacă nu e prea grea, și apoi pot să o pun înapoi. Ăsta e un progres mare. Și acum încercăm să întărim mâna cât se poate, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pot să beau cu cana plină. Dar sunt mulțumit de cum evoluează. Cu bățul ăsta scriu pe Whatsapp. Mă mișc repede, de aia am atâtea contracturi la mușchii de la ceafă, de la spate, la mușchii de sus. De la cât folosesc bățul. Dar am terapeuți buni, care au grijă de mine", a declarat Mihai Neșu pentru Digi Sport.

Mihai Neșu a rămas paralizat în urma unui accident pe care la avut acum 10 ani. În anul 2011, la un antrenament al lui Utrecht, fotbalistul a suferit o accidentare, după ce un coleg a căzut peste el la un duel aerian și i-a provocat o fractură la vertebrele cervicale. Un urma accidentului Mihai Neșu a rămas paralizat. Chiar dacă în prima parte totul a fost extrem de greu, iar acesta își pierduse orice speranță, a reușit să se remonteze și să demonstreze că orice e posibil. Muncește zilnic pentru a se recupera, iar progresele sunt vizibile.