Miliția Presei a avortat la CNA - Scrisoare deschisa catre Mircea Toma

Jurnalistul Romeo Couti a fost aproape 20 de ani directorul TVR Cluj. Acum face o emisiune extrem de interesanta care a fost amendată total absurd de catre CNA. Drept urmare Couti a publicat o scrisoare deschisa catre CNA pe care o redam in cele ce urmeaza:

Vremurile incâlcite care amestecă azi catastrofa sanitară cu fantomele războiului au dezlegat și aici, în țara noastră, câinii neliniștiți ai dictaturii. Totul se simplifică, adevărul se relativizează, emoția e stimulată din plin, funcționează doar anatema. Gândirea critică e culpabilă, decisivă a rămas apartenența. În război, ești obligat să-ți alegi tabăra! Repede, și în mod absurd, diverse instanțe, așezate toate sub comandamentul general, te judecă superficial și te etichetează, agățându-te în partea bună sau rea a momentului.

De pildă, CNA, sub pretextul eliberării audiovizualului de propaganda rusă, altminteri un demers util și necesar, produce abuz după abuz, și condamnă la „putinism" oricare voce ce excede linia comandamentului general. Libertatea de exprimare a demisionat, fiara dictaturii umblă liberă prin cetate!

Despre riscul aceasta, MIRCEA TOMA, actualmente membru CNA, ai fost avertizat cu câțiva ani în urmă chiar de bunul tău prieten VLADIMIR TISMĂNEANU, care ti-a adresat o scrisoare deschisă în care te acuză de lașitate și complicitate cu abuzul.

"Ma ocup de decenii de Europa de Est si Centrala, de comunism, post-comunism, nationalism, populism etc Cred ca vorbesc in cunostinta de cauza. Din păcate, mulţi nu înţeleg că li se poate întâmplă oricând şi lor, că iataganele mercenarilor îi pot lovi când le este lumea mai dragă. Aceşti oameni preferă să ignore faptul neliniştitor, dar pe deplin dovedit, că dacă dai drumul fiarei să se plimbe liberă prin Cetate, nimeni nu mai este protejat, devenim cu toţii vulnerabili, potenţiale victime. Este o lecţie a secolului XX pe care eu unul nu sunt dispus să o uit. Sper ca nici tu.

Nu crezi, Mircea, ca rolul intelectualilor critici este sa le spuna celor „adormiti" ca risca, atunci cand se vor trezi, sa constate ca traiesc intr-un oras invadat de sobolanii purtatori ai ciumei? Nu va fi oare prea tarziu?", îți scria VLADIMIR TISMĂNEANU prietenul tau, MIRCEA TOMA.

Personalul CNA pare acum detasat de la un vechi post de miliție, pregătit fără pic de discernamânt să detecteze vinovați și să-i supună pedepsei. Mai mult, asemenea miliției trecute, se bucură de acest exercițiu de autoritate și disprețuiește, umilește ființa umană și batjocorește demnitatea ei.

Am trait zilele trecute, pentru prima oara intr-o cariera de 30 de jurnalist de province, o experienta incredibilă în acest sens. Un episod recent, o audiere intr-o sedinta publica a CNA, în calitate de producator al unui program de televiziune la Studioul TVR Cluj. În fapt o execuție pentru ca am avut proasta inspirație, potrivit sefilor din Bucuresti, de a-l invita în emisiunea pe care o produc si moderez pe „putinistul" COZMIN GUȘĂ.

Redau în continuare fragmente din audierea CNA:

„Mircea Toma: singurul derapaj este cel pe care l-am mentionat si care a trecut pe linga urechile domnului Couti care in timpul emisiunii nu poate sa-si desprinda privirile adminirative de la Gusa, acest Couti fiind o oglinda minunata pentru narcisicul Gusa.

Romeo Couti: Nu as vrea sa asist la comentariile dumneavoastra malitioase domnule Mircea Toma. Legat de privirile mele admirative, (Mircea Toma izbucneste in ras) asa sunt eu, atat imi poate mintea, eu am aceeasi atitudine de respect fata de toti interlocutorii, indiferent ca e Cozmin Gusa, primul ministru sau un simplu om de pe strada. Asa imi tratez eu invitatii din emisiune.

La final, audierii impreuna cu colegii dumneavoastra ati aplicat pedeapsa prestabilită, adică o amendă în valoare de 10.000 aplicata studioului TVR Cluj.

Domnule MIRCEA TOMA nu asta a contat, ci festivalul dispretului, al ironiei si al umilintei la care ati suspus impreuna cu o parte din colegii dumenavoastra un jurnalist, e drept din provincie,nu de la un post national de știri, care isi exercita un drept elementar la aparare.

Am cerut conducerii TVR Cluj si TVR contesatarea in instanta a sanctiunii si totodată, am semnalat si faptul ca mi-a fost incalcat dreptul la aparare. Atitudinea ironica, batjocoritoare si malitioasa din timpul audierii a unor membrii ai CAN mi-a lezatat demnitatea de salariat al TVR, în primul rand, dar si cea de jurnalist.

Asa cum spuneati la audiere pe un ton malițios, că în calitate de moderator sunt o oglinda pentru narcisicul Gusaă as putea fi o aglinda si pentru dumneavoastră, domnule Mircea Toma.

Romeo Couti

jurnalist