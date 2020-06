Ministrul Grindă are probleme la coloana vertebrală

Ministrul dezvoltării, Ion Ştefan, a venit cu un guler de plastic, la audierile din Parlament, privind Moţiunea simplă. Parlamentarii au amânat discuţiile până ce starea de sănătate a ministrului se va ameliora. Totodată, el le-a precizat reporterilor că are probleme cu coloana vertebrală.

„Acum vreo 10 zile eram la minister, la birou și am avut o problemă serioasă. O durere maximă în brațul drept, mi-a amorțit mâna și a fost nevoie să merg la medic. După mai multe zile de consultări am ajuns în situația asta. Vorbim despre o situație în coloana vertebrală, ceva vertebre, C6-C7 tasate. De 10 zile am luat atâtea pastile cât nu am luat toată viața cumulat. Medicii mi-au recomandat repaus", a declarat Ion Ștefan.