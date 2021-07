Ministrul Mediului: Oieritul începe să se transforme într-un conflict zilnic între om şi urs

Ministrul Mediului, Tánczos Barna, spune că oieritul, o activitate care a însemnat sute de ani coexistenţă şi coabitare cu ursul în anumite limite, începe să se transforme într-un conflict zilnic între om şi urs, iar numărul judeţelor care se confruntă cu acest pericol creşte de la an la an.

Mai mulţi ciobani au fost atacaţi de urși în ultima perioadă, iar ministrul Mediului, cel care a inițiat OIG care permite intervenția autorităților locale în cazul urșilor, spune că asta "arată încă o dată amploarea fenomenului și faptul că o activitate tradiţională, care înseamnă oieritul, o activitate care sute de ani a însemnat coexistenţă şi coabitare cu ursul în anumite limite, începe să se transforme într-un conflict zilnic între om şi urs".

"Este şocant şi pentru cei care de sute de ani practică această meserie. Zootehnia pe păşunile montane alpine sunt un generator de risc uriaş şi de spaimă.

Este senzaţia pe care o trăiesc practic toţi ciobanii care astăzi lucrează în acele zone pentru că cel puţin în cazul de ieri vorbim de o zonă care nu este una montană, din câte am înţeles, este o zonă colinară, unde nu au probleme cu urşii şi din păcate numărul judeţelor unde acest fenomen, acest pericol începe să fie unul constant de la an la an", a declarat ministrul Mediului, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Prefectura Bihor, conform News.ro.

El s-a referit şi la primarul Brașovului, Allen Coliban, cel care a criticat în prima fază ordonanţa privind intervenţia în cazul urşilor.

"A înţeles că această ordonanţă doar în ultimă instanţă permite intervenţia cu arma letală, a înţeles că trebuie să facă alungare şi relocare. S-a şi luminat domnul Coliban şi deja cred că mi-a trimis cerere pentru colar, vreo 30 de bucăţi, imediat să îi dăm acele colare prin care să monitorizezi urşi pe care îi vor reloca. Lucrurile se liniştesc, a citit ordonanţa cap coadă şi a înţeles că arma nu îi este pusă în braţe şi chiar dacă ar avea nu poate în orice situaţie să intervină cu arma letală împotriva exemplarelor de urs din Braşov. Le vom lămuri, le vom discuta şi cu siguranţă ordonanţa îl va ajuta pe domnul primar să alunge şi să reloce urşii din Braşov astfel încât riscul să fie din ce în ce mai mic pentru cetăţenii din oraş şi pentru turişti", a susținut Tánczos Barna.