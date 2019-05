Mircea Badea anunţă triumful PSD la alegeri. Pe ce se bazează vedeta Antenei 3? Mulţi vor fi surprinşi

Mircea Badea a spus cam câte procente ar urma să obțină fiecare partid politic la alegerile ce vor avea avea loc pe data de 26 mai.

Când vine vorba despre rezultatul alegerilor la europarlamentare, Mircea Badea se bazează pe percepție și intuiție pentru a își realiza niște rezultate preliminare. „Eu am niște intuiții și cred că PSD va fi la 40%. Cred că PNL va lua sub 19%. Cred că USR va crește, dar nu va trece de 12%. Dacă mă înșel și va fi altfel, voi zice că așa mi s-a părut. Eu mă bazez pe intuiție și pe cine mi se pare mie când mă uit pe ici, pe colo. Mă bazez pe percepții care sunt subiective. La alte alegeri, nu am avut percepții greșite. Câteodată mi s-a părut bine, câteodată poate să mi se pară prost", a zis Mircea Badea la Antena 3.

Un sondaj al companiei Novel Research, realizat săptămâna trecută, prognozează o prezență de 41% la alegerile europarlamentare din acest an. Prin raportare la electoratul care are definită clar opțiunea de vot și decizia de a participa la vot, PNL conduce cu 28,1%, urmat la mică distanță de PSD (27,8), Alianța USR PLUS (14,8%), ALDE (7,9%), Pro România (7,6%), PMP (6,7%) și UDMR (5%), conform G4media.

Distanța dintre PNL și PSD ar crește dacă electoratul nehotărât să meargă la vot se decide să se prezinte la urne: liberalii sunt cotați cu 28,7%, iar social-democrații cu 25,9%. Sondajul a fost realizat de Novel Research în perioada 14-19 mai, prin interviuri față în față la domiciliul persoanelor intervievate. Eșantionul a fost de 1.219 respondenți, iar marja de eroare de +/- 4% Sondajul mai arată că președintele Iohannis a crescut la capitolul încredere cu 5-6 puncte procentuale de la anunțarea referendumului.