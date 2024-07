Moment straniu: Cum isi ascunde Grindeanu ceasul scump ca sa nu-l vadă lumea. El zice că l-a bagat in buzunar ca are o problemă la incuietoare

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a fost surprins duminică în timpul unei conferințe de presă pe șantierul Autostrăzii A0 Sud, în timp ce și-a scos ceasul de la mână și l-a pus în buzunar.

Gestul său a fost remarcat de internauți, care s-au întrebat ce model de ceas are ministrul Grindeanu. El a explicat pentru Economedia că "l-am dat jos de la mână pentru că are o problema la încuietoare și aveam impresia că se desface. Nici vorbă să îl ascund, de altfel am același ceas de ani buni, el apare în toate imaginile publice - e un model breitling". Grindeanu a făcut duminică o vizită pe șantierul celor 10 kilometri care urmează să fie inaugurați miercuri împreună cu premierul Marcel Ciolacu.