Mutația care pică la țanc pentru vaccinarea obligatorie: A fost descoperită o nouă variantă de SARS-Cov-2 care provoca mare îngrijoare!

O nouă variantă a Sars-Cov-2 a fost descoperită în Africa de Sud, cea mai afectată ţară africană de pandemie şi care se confruntă cu o nouă intensificare a epidemiei Covid-19, au anunţat joi oameni de ştiinţă, relatează AFP.

"Am descoperit, din nefericire, o nouă variantă, care constituie o sursă de îngrijorare în Africa de Sud, dar si pe plan mondial", a anunţat într-o conferinţă de presă virusologul Tulio de Oliveira. Fara a da prea multe detalii, acesta spune ca mutatia e mult mai contagioasa si ocoleste vaccinarea, fiind si motivul pentru care provoaca direct "ingrijorare" in comunitatea stiintifica agreeata de organismele medicale internationale, sarind de etapa de "tinere sub observatie". Varianta intrece Delta Plus, sau pe cea observata din Franta de acum o luna. Descoperirea apare pe fondul discutiilor internationale pentru vaccinare obligatorie. In Europa a aparut deja ideea ca o noua varianta ar putea sa ocoleasca vaccinarea asa ca e necesara o "imunizare" obligatorie, cu rapeluri din cel putin 6 in 6 luni, adica un "paradis" pentru Big Pharma.