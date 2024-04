Unele dintre cele mai strălucite minți din comunitatea științifică sunt de mult timp preocupate de ideea că tot ceea ce ne înconjoară este, de fapt, doar o simulare de tip metavers, asemănătoare cu ceea ce am văzut în filmul Matrix.

După Nick Bostrom, cercetătorul care a definit initial simularea in care am putea trăi, cea mai recentă apariție a acestei idei vine de la omul de știință român Melvin Vopson (fost Marian Vopsaroiu). El a formulat ceea ce numește "A doua lege a infodinamicii", care se bazează pe faptul că a doua lege a termodinamicii guvernează modul în care entropia crește sau rămâne aceeași, dar nu va scădea niciodată. Dr. Vopson, profesor de fizică la Universitatea din Portsmouth, spune că entropia în sistemele informatice ar trebui să fie aceeași.

Dar nu este așa. De fapt, entropia în sistemele informatice rămâne de obicei constantă sau chiar scade până la o valoare minimă. Din acest motiv, Vopson a creat a doua lege a dinamicii informației, afirmând că "a cincea stare a materiei" trebuie să existe pentru a echilibra modul în care universul se extinde fără a pierde sau a câștiga căldură. Acest fapt, spune Vopson, necesită ca entropia totală din univers să rămână constantă, iar acest lucru ar putea dovedi că trăim într-o simulare.

Charles Darwin, unul dintre cei mai importanți oameni de știință care au contribuit la promovarea evoluției, credea că mutațiile se produc la întâmplare. Cu toate acestea, Vopson spune că mutațiile au loc pentru a ajuta la echilibrarea entropiei informaționale. Pentru a dovedi acest lucru, el a analizat virusul Sars-Cov2 și mutațiile sale și a găsit o "corelație unică între informație și dinamica mutațiilor genetice".

"Eu nu am pornit sa demonstrez ca traim intr-un Matrix. Eu am cautat ce se intampla cu entropia informatiei, conform legilor matematice existente. Si am descoperit aceasta importanta lege a infodinamicii. Anume ca entropia informatiei este inversa fata de entropia fizica. Cu alte cuvinte cu cat entropia fizica creste, adica starea de dezordine creste, cu atat starea de ordine a informatiei descreste. Si nu numai in fizica ci si in ADN de pilda, in ARN, care sunt cantitati de informatie, am descoperit practic un cod de programare in lumea noastra, care m-a condus spre existenta unei simulari", spune românul Marian Vopsaroiu.

Toate acestea, spune Vopson, se adaugă la posibilele oportunități de a dovedi că trăim într-o simulare, folosind a doua lege a dinamicii informației. Desigur, toate aceste afirmații necesită multe teste și verificări înainte de a putea fi luate în considerare în mod serios. Dar, ele ridică unele întrebări și oferă mai mult combustibil pentru focul pe care mulți îl alimentează de când Platon a pus la îndoială pentru prima dată realitatea noastră.