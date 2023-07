Near Death Experience a unui neurolog îi schimbă acestuia total înțelegerea asupra conștiinței

Neuropatologul Dr. Peter Cummings era convins că tot ceea ce ține de conștiință, inclusiv experiențele profunde în apropierea morții (NDE), poate fi explicat de știință și că își are rădăcinile în creier - până când a avut propria NDE.

Cummings era un om orientat spre carieră, care se descurca bine în meseria sa de medic și de profesor asistent la Facultatea de Medicină a Universității din Boston, Departamentul de Anatomie și Neurobiologie.

"La momentul respectiv era foarte plăcut să trăiești pentru astfel de lucruri în acea lume", a declarat Cummings pe site-ul Asociației Internaționale pentru Studii privind Moartea Apropiată (International Association for Near-Death Studies).

O călătorie în Costa Rica cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a soției sale i-a schimbat complet perspectiva. În timp ce se afla acolo, el a decis să meargă la rafting în ape albe cu soția și fiul său.

Lui Cummings i-a fost întotdeauna frică de apă, deși nu știa sigur de ce. Se antrena adesea să-și țină respirația, deoarece simțea că într-o zi îi va fi de folos.

"Obișnuiam să mă plictisesc foarte tare la școală și unul dintre lucrurile pe care le făceam era să îmi țin respirația. Vedeam cât de mult îmi puteam ține respirația și apoi încercam să bat acel record. Și întotdeauna m-am gândit că într-o zi voi avea nevoie de asta", și-a amintit Cummings.

"Întotdeauna am găsit scuze pentru a nu intra în apă, pentru că simțeam mereu că mă voi îneca", a spus Cummings.

A fost la un pas de asta în acea zi din Costa Rica, când pluta în care se afla el și familia sa s-a răsturnat. El a sărit în apă pentru o vreme, până când a fost tras la fund de curent.

"A fost un moment în care mă înecam. Și am știut asta", a spus Cummings.

El a fost surprins de cât de calm se simțea în fața morții.

"M-am gândit la autopsiile pe care le făcusem unor oameni care se înecaseră. Se presupune că acesta ar trebui să fie un mod foarte pașnic de a muri. Și apoi mă gândesc bine: "De ce naiba durează atât de mult?"".

Pe fundul râului, Cummings a experimentat ceva ce neuroștiința ar fi numit probabil o halucinație.

"În acel moment, totul s-a oprit și mă aflam lângă acest bolovan imens și toate bulele se opriseră. Și mi-am mișcat mâna printre bule și toate s-au mișcat în jurul mâinii mele într-un mod foarte ciudat. Și apoi a apărut o lumină puternică", a spus el.

Apoi a simțit "un sentiment incredibil de iubire". A auzit o voce care îi vorbea.

"M-am emoționat foarte tare, nu pentru că este supărător, ci pentru că sunt în acel moment al acelei frumuseți. Și am știut că familia mea va fi bine. Iar vocea mi-a spus "nu au nevoie de tine, vor fi bine"", și-a amintit el.

Cumva, el știa, de asemenea, că soția și fiul său fuseseră deja scoși din apă. Chiar erau în regulă.

Apoi, creierul său științific a intrat în conversație.

"Ești doar hipoxic. Ține-ți respirația. Trebuie să-ți bați recordul. Și în acel moment, lumina a cam dispărut", a spus el.

Cummings a fost scos din apă și, încet, și-a spus să se relaxeze pentru a-și putea recăpăta respirația. În acea seară, la hotelul lor, Cummings, care a fost întotdeauna vigilent la ritmul său cardiac, și-a verificat ceasul Apple și a constatat că, în timp ce se afla sub apă, inima i se oprise.

"Îmi amintesc că m-am uitat la ceasul meu Apple, pentru că sunt un fel de obsedat de sănătate și sunt un fel de obsedat de ritmul meu cardiac. M-am uitat la ceasul meu Apple și aveam opt minute de ritm cardiac neînregistrat în acea perioadă de timp", a declarat Cummings.

Dispozitivele electronice nu sunt 100% precise și înregistrează bătăile inimii la intervale de timp, dar Cummings crede că în acele opt minute a existat o perioadă în care nu a avut bătăi ale inimii.

După experiența de moarte iminentă, Cummings a constatat că viața sa academică intensă nu mai era ceea ce își dorea.

"Am devenit foarte inconfortabil în ceea ce privește urmărirea carierei mele. Aceste lucruri nu mai erau importante pentru mine. Spun că am scris câteva romane foarte proaste. Și nu m-am putut identifica cu niciunul dintre aceste lucruri", a spus Cummings.

Simțind că nu mai era potrivit pentru viața sa din Boston, el și familia sa s-au mutat înapoi în Maine, unde a crescut.

Experiența l-a transformat pe Cummings într-un medic mai reflexiv. În calitate de patolog, a vorbit cu mulți membri ai familiilor celor decedați.

"Întrebarea numărul unu pe care mi-au pus-o întotdeauna este "Au suferit?". Și, ca medic, întotdeauna spui 'Nu, bineînțeles că nu'. Dar întotdeauna m-am simțit ca un mincinos. Pentru că nu știu", a spus Cummings.

Iar după experiența sa în apropierea morții, a știut cum este să mori.

"Mi-aș dori să pot vorbi din nou cu acei oameni și să le spun: "Uite, este frumos. Chiar și în aceste circumstanțe oribile, dar circumstanța oribilă este o secundă. Procesul de după aceea este incredibil. Și nu ai de ce să-ți faci griji", a împărtășit Cummings.

În medicină, moartea este sfârșitul. Dar Cummings simte acum că moartea nu este ceva despre care să eviți să vorbești.

"Am făcut-o atât de sterilă și am ținut-o în spatele acestei cortine. încât nu avem șansa de a experimenta și de a sărbători cu adevărat transformarea care are loc", a spus el.

După incident, Cummings a împărtășit că acesta nu numai că i-a schimbat perspectiva asupra slujbei sale, ci "m-a ajutat cu adevărat să mă confrunt cu cine sunt ca soț și tată, un loc uman pe planetă".

Schimbarea lui Cummings după experiența sa de aproape de moarte nu este una solitară.

Dr. Bruce Greyson a făcut cercetări extinse asupra experiențelor din apropierea morții (NDE), iar observațiile sale i-au spus că aceste experiențe îl schimbă adesea în bine pe cel care le-a schimbat.

"Dr. Greyson a urmărit cazuri de-a lungul deceniilor și a constatat că, în aproximativ 95% din cazuri, rămâne ca și cum NDE tocmai s-a întâmplat", a declarat domnul Greyson pentru The Epoch Times în 2015.

"Într-un caz, un bărbat era alcoolic și era abuziv față de soția sa. După o NDE, el a devenit un bun samaritean de tot felul. Nu mai bea, era bun cu soția sa, îi ajuta pe alții. De exemplu, s-a grăbit să se ducă la New Orleans pentru a se alătura eforturilor depuse în urma uraganului Katrina", a descris Dr. Greyson.