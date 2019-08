Noi detalii legate de meteoritul dezintegrat la Iasi! Ce spune Silviu Gurlui

Cercetatorul Silviu Gurlui prezinta, pe o retea de socializare, ultimele date legate de meteoritul dezintegrat la Iasi pe data de 9 iulie. Concret, dupa primele analize preliminarii, fregmentele din Iasi ar corespunde foarte bine matricii unuiu meteorit. Redam mai jos, integral, postarea lui Silviu Gurlui:

''Date legate de meteoritul dezintegrat la Iasi pe 9 iulie. Da, dupa primele analize preliminare, grauntii din fragmentul din Iasi analizat ar corespunde foarte bine matricii unui meteorit! Sunt trei categorii de meteoriti cunoscuti iar acesta de la Iasi este de tip pietros si este din categoria carbonaceous chondrite (C chondrite), reprezintind una dintre cele mai primitive clase de meteoriti. Fragmenul contine materie organica si s-ar fi format odata cu sistemul solar acum 4.6 miliarde de ani in urma. In imagine este reprezentat o particular foarte mica ce contine mult Oxigen, Calciu, Carbon, Sulf, Siliciu (in aceasta ordine). De asemenea mai sunt prezente urmatoarele elemente: Fier, Magneziu, Aluminiu, Titan, Nickel, Mangan, Crom. Proportiile tipice care apropie aceasta proba de un meteorit de tip C sunt: Fe/Si=0.4 (0.39 in literatura de specialitate), Fe/Mg =0.5 (0.39 in literatura de specialitate); Fe/Mn =61 (74.7 in literatura de specialitate); Mg/Si=0.7 (1.04 in literatura de specialitate). Elementele depistate indica existenta in materialul prelevat cel mai probabil si a compusilor: Ni-Fe, Cr, Al2O3, Fe2O3, MgO, SiO2, CaO, TiO2, MnO. Avand in vedere prezenta oxizilor metalelor in materialul studiat, se poate atribui oxigenul unei adsorbtii la suprafata acestora. De asemeni, ar putea fi molecule de apa cristalizate in structura acelor oxizi. Carbonul poate fi atribuit atat unor substante organice de tipul hidrocarburilor (cele aromatice fiind cele intalnite in compozitia materialului din meteoriti). Ar putea fi si dintre compusii aromatici heterociclici (piridine, pirimidine) chiar daca azotul nu a fost detectat, aceasta si din cauza cantitatii foarte mici de mostre si a prezentei doar a cate unui atom de N la 4 sau 5 atomi de carbon. De asemeni carbonul poate fi sub forma grafitului sau chiar a carbidului de Fe, Ni, etc. Avand in vedere compusii identificati, exista indicii credibile ca materialul analizat provine dintr-un fragment de meteorit. Aceste categorii de meteoriti prezinta o valoare stiintifica extraordinara pentru ca stau la baza descifrari unor mecanisme ale formarii sistemului solar, fenomene fizico-chimice extrem de complexe si pot elucida dinamica unor alte fenomene ce ar fi putut sta la originea vietii pe Pamint.

Datele sunt foarte preliminare, ar trebui foarte foarte multe analize de facut sa aduc dovezi complementare si sa sustin acest studiu. Aceste corpuri reprezinta o mare provocare pentru cercetatori insa trebuie si mai multa roca de studiu. Dintr-un graunte cit aproape un virf de ac ar trebui sa faci totul sub lupa (titrari, analize fizico-chimice, etc). Lucru care devine practic imposibil. Dar poate mai descoperim potentiale fragmente!'' se arata in postarea publicata pe Facebook de Silviu Gurlui.