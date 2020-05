Noile reguli pentru pasageri impuse pe Aeroportul Otopeni, dupa 15 mai

Incepand cu 15 mai pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se vor impune anumite masuri pentru protectia pasagerilor si a personalului. Astfel, iata regulile impuse de conducerea aeroportului si notate de Bucharest Airports:

- La sosirea la aeroport, debarcarea pasagerilor se va face la distanta fata de terminal, acestia urmand a fi dirijati direct catre corturile de asteptare. Intreg traseul pasagerilor este marcat in mod vizibil.

- Statia de autobuz si peronul de debarcare din taxi/autoturism au fost repozitionate. Accesul autoturismelor in parcarea Plecari se face, de asemenea, pe un flux modificat. Acestea sunt semnalizate in mod vizibil. Reprezentantii aeroportului amintesc ca din cauza lucrarilor la conexiunea feroviara cu Gara de Nord circulatia in zona aeroportului este in continuare deviata.

- Permanent, sunt obligatorii atat purtarea mastii de protectie, cat si pastrarea unei distante fizice de 1 metru fata de cei din jur.

- De la corturi catre terminalul de pasageri se va pleca in grupuri organizate de catre angajatii aeroportului, in functie de destinatie si ora programata a cursei.

- In terminalul de pasageri este permis accesul doar pentru pasagerii care sosesc in mod organizat, venind de la corturile de asteptare. Pentru pastrarea distantei de 1 metru, vor fi respectate indicatiile autocolantelor amplasate pe pardoseala.

- In zona publica a terminalului de pasageri nu este permisa stationarea. In acest sens, au fost eliminate toate banchetele din zona.

- Dupa efectuarea formalitatilor de check-in, pasagerii vor urma fluxul obisnuit, pastrand distanta de 1 metru fata de cei din jur. Purtarea mastii este obligatorie inclusiv la efectuarea formalitatilor de acces si la controlul de securitate.

- In zona de imbarcare este asigurat spatiul necesar pastrarii distantei de 1 metru fata de cei din jur.

- Autobuzele de transfer la/de la avion vor fi ocupate la maximum 50% din capacitate.

- Imbarcarea in aeronava se va face incepand cu randul cel mai indepartat fata de usa avionului. Debarcarea se va face incepand cu randul de langa usa.

- Fluxul de sosiri nu se modifica, fiind insa interzis accesul in terminal al altor persoane decat pasagerii. Raman valabile obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie, precum si pastrarea unei distante de 1 metru fata de cei din jur.

- Pentru motive justificate (acces la grupurile sanitare, supermarket, achizitie de bilete de avion etc.), va fi permis accesul in terminal si pentru alte persoane decat pasagerii.

- Pe intreg fluxul de pasageri plecari/sosiri sunt amplasate dispensere cu solutii dezinfectante - recomadam utilizarea acestora in special dupa efectuarea controalelor. Infrastructura de terminal din zona este dezinfectata de minimum 10 ori/zi.