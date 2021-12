Nu mai e liliac, e șoarece! Varianta Omicron vine de la rozătoare. Avertisment pentru persoanele vaccinate cu Johnson&Johnson, Pfizer sau Moderna

Persoanele vaccinate in special cu Johnson&Johnson au protecţie zero față de Omicron, in vreme ce protectia la vaccinuri de tip ARN mesager - ca Pfizer sau Moderna - e de maximum 30%. Interesant este ca varianta ar putea proveni de la șoareci, arată rezultatele preliminare ale unui studiu internațional.

Un nou studiu care nu a fost încă revizuit sau acceptat pentru publicare, realizat de o echipă de cercetători internaţionali, atât ai unor companii private, cât ai unor instituţii precum Universitatea din Washington sau Institutul Naţional de Genetică Moleculară din Italia, arată că varianta Omicron ar putea proveni de la șoarece. De asemenea, studiul indică faptul că eficacitatea anticorpilor obţinuţi din vaccinare sau infectare scade în mod dramatic în faţa noii tulpini.

Mutaţiile variantei Omicron arată că ar putea proveni de la şoarece. Numărul de mutaţii prezente la varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 sugerează că „transmiterea ping-pong" între oameni şi rozătoare ar putea fi de vină, spun oamenii de ştiinţă. „Numărul fără precedent de mutaţii găsite în genomul Omicron ridică întrebări cu privire la originea acestuia", afirmă autorii.

Pentru a testa teoria transmiterii între specii, oamenii de ştiinţă au analizat dacă Omicron se poate lega de receptorii celulelor de şoarece, nurcă sau pangolin. Au descoperit că ipoteza este corectă, dar că nu este valabilă şi în cazul altor animale, şi au menţionat că variantele anterioare ale virusului nu s-au legat de niciuna dintre cele trei rozătoare. „Descoperirile sugerează că mutaţiile variantei Omicron ar fi permis adaptarea la rozătoare şi au contribuit la o potenţială creştere a transmiterii la om", precizează cercetătorii.