NYT: SUA propun Europei să reia achiziționarea de gaze rusești

SUA propun Europei să reia achiziționarea de gaze rusești în cantități mari, în cadrul unui acord de pace privind Ucraina, scrie The New York Times.

Potrivit informațiilor publicate de ziarul american, ca una dintre condițiile soluționării conflictului, Washingtonul propune reluarea livrărilor prin conductele care traversează Ucraina, precum și prin conductele submarine de gaze.

Această inițiativă a fost promovată de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și de Jared Kushner în cadrul negocierilor cu oficialii ucraineni și europeni. În special, subiectul a fost abordat în timpul vizitei lor la Kiev și a întâlnirii cu Zelenski din luna trecută. Statele Unite consideră că acest lucru ar putea constitui un stimulent pentru ca Moscova să accepte încetarea conflictului.

Potrivit publicației, participanții europeni la negocieri au reacționat negativ la propunerea de a relua exportul de gaz rusesc. Cu toate acestea, administrația SUA speră să includă această măsură într-un eventual acord de pace, subliniind veniturile potențiale ale Ucrainei din tranzitul de combustibil și interesul consumatorilor europeni pentru surse de energie mai ieftine. (M.G.G.)