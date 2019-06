O civilizație antică se ridică din adâncurile Siberiei

Timp de câteva săptămâni, în timpul verii, apa se îndepărtează, permițând arheologilor să examineze mormintele civilizațiilor preistorice datând din epoca bronzului.

La începutul lui iulie apa se va ridica din nou și va acoperi mormintele la o adâncime de aproximativ 15 metri, înghețată în timpul iernii, până când se vor retrage pentru scurt timp vara următoare nu se mai poate face nimic. Iar arheologii pot lucra aici numai până la sfârșitul acestei luni, înainte ca acest loc să fie acoperit de ape.

Din păcate de-a lungul anilor, pagubele acestui aşezământ antic "senzațional" se vor înrăutăți considerabil, iar arheologii trebuie să ducă o luptă cu timpul pentru a salva o serie de comori neprețuite, spun arheologii ruși. Printre descoperirile recente se numără rămășițele a două "fashioniste" preistorice, parțial mumificate. Una dintre ele, numită "Frumoasa Adormită" - îmbrăcată în mătase - a fost mai întâi considerată a fi o preoteasă, dar după cercetări amănunţite ar fi fost o lucrătoare în piele.

Acest loc extraordinar al "Atlantidei" se află în în sudul Siberiei, o destinație de vacanță favorită pentru președintele rus Vladimir Putin. Locațiile sunt situate în amonte de barajul Sayano-Shushenskaya, cea mai mare fabrică de energie din Rusia, pe râul Yenisei de 5 544 de kilometri. Rezervorul are o suprafață de 386 kilometri pătrați, dar în timpul verii, nivelul apei scade cincizeci de picioare. Aşa au fost găsite cele 110 morminte. Un alt loc numit Terezin are cel puțin 32 de morminte și este mai aproape de țărm. "Suntem foarte norocoși că am găsit aceste morminte ale nomazilor bogați" a spus dr. Kilunovskaya.

Alte comori ale necropolei subacvatice provin din China antică. Mătase, oglinzi și monede fabricate în timpul dinastiei Han, care este descrisă ca fiind o epocă de aur în istoria și cultura chineză. Așa-numita "Frumoasă de dormită" purta o fustă de mătase, ținută de o centură cu margele, cu o cataramă bătură în pietre prețioase". "Acestea erau locurile bogaților, iar noi acum le săpăm mormintele", a mai spus dr. Kilunovskaya, potrivit Express.