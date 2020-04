O exoplaneta este deformata la extrem de gravitatia stelei langa care s-a format. Secretul care o ajuta sa reziste

Oamenii de stiinta au descoperit, la 395 de ani lumina fata de Terra, o planeta cu o forma atipica, de minge de fotbal american. Forma sa este data de gravitatia extrema pe care o exercita steaua langa care s-a format.

KOI 1843.03 are 44% din masa si 60% din diametrul Pamantului, arata Live Science. Studiile de pana acum demonstreaza ca aceasta exoplaneta are o orbita extrem de mica, reusind sa realizeze o miscare de revolutie in jurul stelei sale in doar 4.245 ore, iar o miscare in jurul propriei axe nu dureaza mai mult de 4 ore.

Cum de rezista unei asemenea gravitatii extreme KOI 1843.03, care este si planeta cel mai putin sferica descoperita pana acum? Potrivit lui Leslie Rogers, astrofizician al Universitatii Chicago, din SUA, secretul sta in compozitia planetei. Concret, KOI 1843.03 are un continut de 66% fier. Asta, spre deosebire de Pamant, unde fierul nu depaseste 32%. E planeta cu cel mai mare continut de fier din cele descoperite pana acum, a mai spus Rogers.