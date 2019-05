O jurnalistă, lovită cu pancarta de unul dintre participanţii la mitingul PSD de la Iași

O jurnalistă de la TVR Iaşi afirmă că a fost agresată joi de unul dintre manifestanţii veniţi la mitingul regional al Partidului Social Democrat. Jurnalista Roxana Costaş a povestit pe pagina sa de socializare că a fost nevoită să întrerupă în timp ce filma cu telefonul mobil momentul în care soseau oamenii în Piaţa Unirii.

"Clipul s-a oprit pentru că m-au luat la bătaie susţinătorii lui Dragnea. Atât!", a scris Roxana Costaş, prezentând şi filmul pe care a reuşit să surprindă inclusiv momentul în care era agresată. Roxana Costaş a precizat, pentru Agerpres, că incidentul a avut loc în jurul orei 16,40. Înainte de buletinul de ştiri, jurnalista a ieşit în faţa studioului TVR Iaşi, moment în care a văzut trecând spre Piaţa Unirii un grup de persoane.

"Ca orice jurnalist, sunt jurnalist nonstop. Am văzut că vin în număr mare, aşa că am intrat pe live pe pagina de Facebook. M-am apropiat de ei, pe unii i-am întrebat de ce au venit la Iaşi. Un altul s-a îndreptat brusc spre mine şi m-a lovit cu pancarta. Nici nu am interacţionat cu el. Nu l-am întrebat nimic. Nu am fost rănită. Doar am scăpat telefonul jos. Am avut noroc că în zonă se aflau mai mulţi colegi care au intervenit imediat şi l-au admonestat pe cetăţean", a spus Roxana Costaş.

Joi a avut loc la Iaşi un miting organizat de PSD, la care au participat persoane din mai multe judeţe ale Moldovei. La evenimentul din Piaţa Unirii a fost prezent Liviu Dragnea, preşedintele PSD venind însoţit de mai mulţi membri din conducerea partidului, candidaţi la Parlamentul European, lideri locali şi regionali.