O Sexy-polițistă și-a acuzat șeful de hărțuire sexuală și a dat în judecată Poliția Română pentru daune morale!

Antonela Luca, polițistă la Postul de Poliție Țibana, județul Iași, l-a acuzat pe șeful de post Vasile Cojocaru, de hărțuire sexuală. La vremea respectivă - în decembrie 2021 - ea dezvăluia că pe numele său a început o cercetare disciplinară, după ce și-a reclamat șeful pentru hărțuire sexuală.

Vasile Cojocaru nu a dorit să comenteze acuzațiile, în momentul în care a fost contactat de jurnaliști. Săptămâna aceasta, conform informațiilor existente pe portalul instanțelor de jucată, Antonela Luca l-a dat în judecată pe Cojocaru. Totodată, ea a acționat în instanță și IPJ Iași, precum și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Polițista solicită daune morale. Dosarul a fost înregistrat la 5 octombrie 2022, la Tribunalul Iași, Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal.

În luna decembrie a anului 2021, agentul Antonela Luca făcea acuzații grave la adresa lui Vasile Cojocaru. Ea a declarat, pentru Bzi.ro, că în primele luni totul a fost în regulă. Apoi, au început problemele. Șeful său i-a trimis, la un moment dat, următorul mesaj: „Bătaia o meriți cu cureaua la...".

„După aproximativ 6 luni, colegii au început să-mi spună că domnul Cojocaru afirma că mi-a pus mâna pe picior, că, dacă ar vrea el, cine știe ce mi-ar putea face! Inițial am spus să nu-l bag în seamă, dar, văzând că nu încetează, l-am întrebat dacă este adevărat. El a negat totul, spunându-mi că nu a spus nimic niciodată. Pe data de 25 octombrie 2020, acesta mi-a trimis un mesaj text pe Whatsapp prin care mă întreba câte lucrări am făcut în noaptea în care am fost de serviciu, iar eu i-am spus că nu am reușit să fac pentru că am avut multe sesizări prin apel la SNUAU 112.

Imediat după ce am vorbit eu, în prezența colegilor mei l-a sunat pe șeful Secției (n.r. - Secția Miroslava, de care aparține Postul de Poliție Țibana), căruia i-a spus: > Am fost ulterior contactată de către colegii respectivi, care mi-au povestit cele întâmplate. A doua zi am mers la șeful Secției, pe care l-am întrebat: >, iar el mi-a răspuns că suntem colegi și trebuie să rezolvăm noi astfel de probleme.

(...) Pe data de 27 decembrie 2020 am primit un mesaj de la domnul Vasile Cojocaru: „Crăciun fericit! Și acum: Bătaia o meriți cu cureaua la..." Nici nu am răspuns, ulterior am mers la șeful IPJ, domul Costel Gîtlan, căruia i-am zis că doresc să plec de la acel Post pentru că situația nu este una tocmai plăcută cu domnul Cojocaru, fără a-i preciza despre ce este vorba. Pe 26 mai 2021 în timp ce mă deplasam la o sesizare 112 împreună cu domnul Vasile Cojocaru și mă aflam la volanul autospecialei de Poliție, acesta a încercat să mă atingă, moment în care l-am întrebat ce face, el a spus că, din greșeală, dar gestul s-a repetat, moment în care am oprit autospeciala și l-am întrebat dacă dorește să coboare.

De asemenea, în timp ce ne deplasam, acesta făcea diferite afirmații la adresa mea, printre care că sunt un > și mi-a spus: > Nu am dorit să reclam acest aspect, întrucât așteptam un răspuns la un raport de mutare. Mai apoi am sesizat conducerea IPJ despre cele întâmplate și am fost chemată la un control intern. Ulterior, lucrarea mea a fost clasată din cauza >, chiar dacă am atașat mesajele primite de la acesta", a afirmat, pentru jurnaliștii ieșeni, Antonela Luca.

Antonela Luca a acuzat că, ulterior, șeful său i-a dat sarcini imposibil de făcut, amenințând-o că risă să fie sancționată, după cum informează sursa citată. Apoi, s-a dispus o cercetare disciplinară pe numele său.

„Pe data de 2 decembrie 2021 am înaintat către IPJ Iași un raport prin care prezentam din nou situația de la Postul de Poliție Comunal Țibana, raport ce mi-a fost înapoiat cu rezoluția: „Cine ți-a cerut acest raport?" Pe baza nerespectării sarcinilor trasate de către șeful de post în acea perioadă, pe data de 3 decembrie 2021 am fost informată că față de mine s-a dispus cercetarea disciplinară", a mai acuzat agentul Antonela Luca.