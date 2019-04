O tânără din Anglia a murit în timpul un concurs de ATV-uri din România

O tânără în vârstă de 24 de ani, din Marea Britanie, a decedat după ce s-a răsturnat cu ATV-ul în zona comunei clujene Mărgău, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Katie Amelia Hodgson se numea tânăra britanică care a murit în timpul competiției Hunt The Wolf 2019, una dintre cele mai cunoscute curse de ATV-uri din Europa. Tânăra a concurat la categoria crossover pentru Marea Britanie. La un moment dat, ATV-ul pe care concura s-a răsturnat, iar ulterior acesta a căzut peste ea. "La data de 11 aprilie, în jurul orei 14,40, am fost sesizaţi că o tânără care participa la un concurs de ATV-uri pe raza comunei Mărgău, s-a accidentat după ce s-a răsturnat cu ATV-ul. Conform primelor verificări, s-a stabilit că tânăra, în vârstă de 24 de ani, cetăţean britanic, fiind în timpul unui concurs cu ATV-uri, ar fi frânat brusc pe o pantă şi s-a răsturnat, fiindu-i cauzate leziuni la nivelul toracelui. Tânăra a fost transportată cu elicopterul la unitatea medicală din Târgu Mureş, pentru îngrijiri de specialitate. Ulterior, a fost declarat decesul tinerei", au precizat reprezentanţii IPJ Cluj. În urma tragediei, concursul Hunt The Wolf 2019 a fost oprit, probele care ar fi trebuit să se desfăşoare azi şi mâine fiind anulate.