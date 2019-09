O tanara a ajuns de urgenta pe mana medicilor dupa ce si-a facut un tatuaj intr-o zona "neobisnuita"

O tanara a socat medicii cand a ajuns la spital cu o infectie cauzata de un tatuaj al pleoapelor. Din cauza neprofesionalismului celor care i-au facut tatuajul de la baza pleoapei, corneea tinerei a fost afectata, aceasta fiind la un pas de a-si pierde vederea.

Medicii sustin ca dorinta femeilor de a-si imbunatati look-ul cu orice pret le aduce in punctul de a suferi repercusiuni grave. De la tatuarea sprancenelor, pleoapelor, buzelor, la utilizarea produselor de make-up de proasta calitate sau nepotrivite pentru anumite tipuri de ten, iesencele ajung la spital cu afectiuni grave.

Medicii ieseni trag un semnal de alarma asupra alegerii metodelor de infrumusetare si indeamna iesencele sa fie mai precaute cand vine vorba despre sanatatea corpului lor. Dupa ce nenumarate tinere s-au adresat Spitalului Clinic de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi, ca victime ale trucurilor de infrumusetare, medicii sustin ca afectiunile provocate de acestea pot fi oprite daca exista precautie. Saloanele din Iasi sunt din ce in ce mai frecventate de reprezentantele sexului frumos care, in disperarea de a apela la cat mai multe trucuri de infrumusetare, scot din buzunar mii de lei si isi risca sanatatea. Medicii ieseni privesc cu scepticism apelarea la saloanele aparute peste noapte, dar si la nivelul de educatie cosmetica al iesencelor. Astfel, fac o serie de recomandari pentru a scadea numarul de victime.

"La clinica de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi, s-a adresat o tanara care a suferit afectiuni grave ale corneei dupa ce si-a tatuat pleoapele intr-un salon din Iasi. Aceste trucuri de infrumusetare pot avea repercusiuni grave asupra sanatatii ochilor, pacienta fiind predispusa chiar la a-si pierde vederea. De asemenea, am avut paciente care, dupa ce si-au prelungit genele la salon, s-au ales cu conjunctivite si keratite, din cauza lipiciului aplicat pe pleoapa pentru lipirea genelor artificiale intre cele naturale. Mai exista totodata si paciente care sufera arsuri chimice pe cornee, din cauza produselor de machiaj vechi sau din cauza sensibilitatii ochilor. Conjunctivitele alergice sunt cele mai intalnite afectiuni cand vine vorba despre utilizarea trucurilor de infrumusetare. Recomandarea mea este sa foloseasca demachiant nu sub forma de crema, ci de gel si sa isi curete foarte bine ochii la demachiere. Pentru a evita eventualele secretii purulente, le este recomandat ca la primele semne de instalare a afectiunii sa se adreseze medicului specialist. Atunci cand, in urma administrarii unui produs, ochii sau pielea incep sa usture, sa se adreseze de urgenta medicului", specifica prof. dr. Camelia Bogdanici, medic oftalmolog la Spitalul Clinic Judetean de Urgente "Sf. Spiridon" Iasi.

Saloanele de cosmetica sau cele de tatuaj din Iasi au introdus in ultimii ani serviciul de tatuare a pleoapelor pentru a micsora timpul petrecut in fata oglinzii de catre reprezentantele sexului frumos. Metoda de micropigmentare a pleoapelor a devenit vestita in Iasi, dupa ce femeile au constientizat ca pot beneficia de un look fresh la orice ora din zi si din noapte. Preturile difera de la tehnica la tehnica si variaza de la 250 de lei la 500 de lei. Metoda de colorare a pielii cu pigmenti cosmetici medicali atrage din ce in ce mai multe cliente, promitandu-le o intensificare a expresivitatii ochilor si o igiena foarte buna in timpul procedeului. Pigmentii se introduc in straturile superioare ale pielii prin tatuare cosmetica si raman acolo o perioada de timp determinata. Ceea ce nu stiu insa cele care calca pragul saloanelor de acest tip este faptul ca gravitatea de a nu efectua corect o procedura ajunge pana la afectarea vederii. Medicii recomanda utilizarea serviciilor saloanelor atestate, reducerea numarului de interventii de infrumusetare sau chiar renuntarea la ele.