Șocante și îngrozitoare - 44 de statistici din 2024 care sunt aproape prea nebunești pentru a fi crezute

Autorul american Michael Snyder rezumă statisticile din 2024 care sunt șocante. De la mărimea datoriei naționale a Americii și datoria totală a gospodăriilor americanilor, la scăderea numărului de spermatozoizi și cât de mult se umple creierul nostru cu plastic.

2024 a fost cu siguranță unul dintre cei mai nebuni ani pe care oricare dintre noi i-a trăit vreodată. În ultimele 12 luni, Donald Trump a fost condamnat de un juriu din New York, a fost aproape asasinat, a câștigat alegerile prezidențiale și a fost numit Persoana Anului de către revista Time. Nimeni nu a mai avut un an ca acesta.

Desigur, 2024 a fost și un an de război. Israelul s-a luptat cu Hamas, Hezbollah și Iranul, guvernul sirian a fost răsturnat de islamiști radicali, rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de NATO au început să plouă asupra unor ținte din interiorul Rusiei, iar forțele ruse au pătruns și mai adânc în estul Ucrainei.

Anul 2024 ne-a adus, de asemenea, uraganul Helene, o „mare eclipsă americană" și „cometa secolului". Iată statisticile:

#1 Peste 155 de milioane de voturi au fost exprimate în alegerile prezidențiale din 2024. Victoria lui Donald Trump în aceste alegeri a încununat ceea ce mulți consideră a fi cea mai mare revenire politică din istoria SUA.

#2 Aproape 11 miliarde de dolari au fost cheltuiți în timpul ciclului electoral din 2024. Aceasta este cea mai mare sumă cheltuită vreodată pentru un scrutin, cu o marjă foarte mare.

#3 Numai în statul Pennsylvania s-au cheltuit 1,2 miliarde de dolari pe reclame politice.

#4 Înainte de alegeri, un sondaj a arătat că 79% dintre americani credeau că națiunea este pe un drum greșit.

#5 Guvernul SUA are în prezent datorii de 36.144.183.375.647,43 dolari.

#6 Dacă politicienii noștri continuă să cheltuiască bani în ritmul actual, guvernul SUA va avea datorii de 51 de trilioane de dolari peste patru ani.

#7 Datoria totală a gospodăriilor din SUA se apropie de 18 trilioane de dolari.

#8 Numărul de furturi din magazine pe an în Statele Unite a crescut cu 93% față de nivelurile anterioare pandemiei.

#9 Într-o singură zi, în decembrie, Joe Biden a anunțat că comută pedepsele cu închisoarea a aproape 1.500 de infractori și a acordat grațiere totală altor 39.

#10 Biroul de recensământ al SUA afirmă că 37% dintre americani au dificultăți în a-și plăti chiar și cele mai elementare facturi.

#11 Potrivit Bank of America, aproape o treime din toate gospodăriile „cheltuiesc mai mult de 95% din venitul lor disponibil pe necesități, cum ar fi costurile locuinței, alimentele și facturile la utilități".

#12 Prețul sucului de portocale a crescut cu 327% în ultimii 3 ani.

#13 O gospodărie medie din Miami cheltuiește 327 de dolari în timpul unei singure călătorii la magazinul alimentar.

#14 O gospodărie obișnuită din SUA are nevoie acum de mai mult de 100.000 de dolari pe an pentru a trăi „visul american" în toate cele 50 de state, iar în 29 de state este nevoie de mai mult de 150.000 de dolari pe an.

#15 Pentru o persoană obișnuită, „visul american" costă acum 4,4 milioane de dolari pe parcursul vieții.

#16 Datorită inflației galopante, americanul mediu crede acum că este nevoie de un venit de 270.000 de dolari pe an pentru a avea „succes financiar".

#17 În general, prețurile locuințelor din SUA au crescut cu peste 1.000% din 1974.

#18 Doar 10% dintre americani cred că a deveni proprietar de casă este „ușor sau oarecum ușor".

#19 37% dintre deținătorii de carduri din SUA au depășit deja limita maximă a cel puțin unui card de credit.

#20 Suma de bani pe care americanii o datorează pe cardurile lor de credit este de două ori mai mare decât produsul intern brut („PIB") al celor mai sărace 100 de națiuni de pe întreaga planetă la un loc.

#21 30 la sută dintre toți cei care au împrumuturi pentru studenți „au rămas fără mâncare sau medicamente din cauza facturilor lunare".

#22 La o bancă de alimente din New Jersey, cererea s-a cvadruplat de la vârful pandemiei.

#23 Un număr record de 770.000 de persoane sunt fără adăpost în Statele Unite, iar acest număr a crescut cu 18% într-un singur an, ceea ce reprezintă, de asemenea, un record istoric.

#24 Ni se spune că mai mult de 3 milioane de americani locuiesc acum în vehiculele lor.

#25 Numărul locurilor de muncă vacante în Statele Unite a scăzut cu aproximativ 4 milioane din 2021.

#26 Retailerii americani au anunțat închiderea a 7.100 de magazine în 2024.

#27 Pentru cele 12 luni care s-au încheiat la 30 iunie, numărul de cereri de faliment al întreprinderilor a crescut cu peste 40% față de cele 12 luni anterioare.

#28 O clădire de birouri din Manhattan care s-a vândut pentru 332 de milioane de dolari în 2006 s-a vândut pentru doar 8,5 milioane de dolari în 2024.

#29 Jumătate din toți lucrătorii din SUA câștigă mai puțin de 43.222,81 de dolari pe an.

#30 Potrivit Bank of America, din 2019 până în 2024 a existat o creștere de 10% a numărului celor care trăiesc de la un salariu la altul.

#31 Conform Biroului de Recensământ al SUA, 29% din gospodăriile din SUA sunt compuse dintr-o singură persoană în 2024.

#32 40 la sută dintre americani declară că se simt singuri cel puțin o parte din timp.

#33 30 la sută dintre americani au fost diagnosticați clinic cu depresie la un moment dat în viața lor.

#34 Capitalizarea de piață a Fartcoin este în prezent de 973 de milioane de dolari. Între timp, capitalizarea de piață a Office Depot este de doar 680 de milioane de dolari.

#35 Conform US Census Bureau, 46,2 milioane de persoane care nu s-au născut în Statele Unite trăiesc acum aici.

#36 Guvernul federal a recunoscut că există aproximativ „425.000 de infractori condamnați care trăiesc ilegal în SUA".

#37 Potrivit guvernatorului Carolinei de Nord, Roy Cooper, pagubele totale cauzate de uraganul Helene în statul său depășesc 50 de miliarde de dolari.

#38 Conform site-ului oficial al Government Accountability Office („GAO"), Congresul alocase un total de 174 de miliarde de dolari pentru războiul din Ucraina până în aprilie.

#39 Potrivit Institutului pentru Economie și Pace, în prezent există 56 de conflicte militare active în întreaga lume. Acesta este cel mai mare număr pe care l-am văzut de la al Doilea Război Mondial.

#40 Conform Organizației Națiunilor Unite, peste 2 miliarde de oameni mănâncă insecte ca parte a dietei lor obișnuite în acest moment.

#41 Se estimează că piața proteinelor din insecte din Statele Unite va fi evaluată la 274 de miliarde de dolari în 2031.

#42 Numărul spermatozoizilor a scăzut cu mai mult de 50% din 1973. Dacă această tendință continuă, în curând nu vom mai putea produce suficienți urmași viabili, iar populația umană a acestei planete va scădea dramatic.

#43 Creierul nostru se umple încet, dar sigur, cu plastic. O echipă de oameni de știință a descoperit că probele de creier uman din 2024 aveau concentrații de microplastice cu 50 % mai mari decât probele de creier uman din 2016.

#44 Dacă cantitatea de plastic din creierul nostru continuă să crească cu o rată de 50 la sută la fiecare 8 ani, 28 la sută din creierul nostru va fi din plastic peste 80 de ani și toată lumea va fi moartă.