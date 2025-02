Olanda "nu mai colaborează sub nicio formă cu noi" pentru că "am dezvăluit date confidenţiale din contract", susține fostul șef al Muzeului Național de Istorie

Olandezii au întrerupt orice comunicare cu partea română în ceea ce priveşte informaţii despre ancheta în desfăşurare a furtului obiectelor dacice de la Muzeul Drents din Assen. Este ceea ce a dezvăluit Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul demis al Muzeului Naţional de Istorie a României, în podcastul „Zi de muzeu".

Acest lucru vine după ce la o conferinţă de presă, secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana Baciuna, a oferit publicităţii date din contractul privind organizarea expoziţiei „Dacia! Empire of Gold and Silver" la Assen. „Din păcate, colegii olandezi au comunicat echipei de curieri care a plecat să demonteze şi să repatrieze expoziţia că, din momentul în care noi am dezvăluit date confidenţiale din contract, date care măresc presiunea asupra anchetatorilor, pentru că acum hoţii ştiu nu numai că au furat nişte piese importante, dar au şi o idee de ordin de mărime care le permite să şantajeze mai uşor", a spus la podcastul „Zi de muzeu", realizat de Fundaţia Prietenii Muzeului Naţional de Istorie a României.

Furtul celor patru comori româneşti din aur de la Muzeul Drents, la sfârşitul lunii ianuarie, ar putea costa statul olandez 5,8 milioane de euro dacă artefactele nu sunt recuperate. Muzeul Drents din Assen a asigurat Coiful de aur şi cele trei brăţări împrumutate din România pentru 5,8 milioane de euro. Întreaga colecţie de 673 de obiecte este asigurată pentru peste 30 de milioane de euro.

Guvernul olandez a garantat puţin peste 9 milioane de euro din această sumă. Aceasta înseamnă că, în caz de furt, pierdere sau deteriorare, guvernul este parţial responsabil şi trebuie să plătească daunele. Doar în cazul în care valoarea pagubelor este mai mare decât cea garantată de guvern va intra în joc asigurarea muzeului. În legătură cu acuzaţia că expoziţia avea nevoie de hotărâre de Guvern pentru realizarea acestei expoziţii, fostul director al MNIR a adus lămuriri.

„Hotărârea de Guvern este necesară doar atunci când la realizarea expoziţiei colaborează mai multe autorităţi şi instituţii. Această expoziţie nu s-a făcut decât prin participarea Muzeului Naţional de Istorie împreună cu partenerii lui, dar partea propriu-zisă de resurse umane şi financiare au fost date de MNIR. Aceste hotărâri de Guvern au fost folosite pentru expoziţii foarte importante pe care Guvernul României a vrut să le facă pentru evenimente importante de natură politică, parteneriate strategice".