"Omul negru" din dosarul "azilul groazei": el acoperea în acte toate ororile. A făcut o avere impresionantă

Țineți minte acest nume: Andrei Răzvan Țicu. Este șef serviciu management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul DGASPC Ilfov sau mai pe scurt "omul negru" care îi ajuta pe administratorii din cazul "azilul groazei" să întocmească toate actele corect și să acopere toate nenorocirile care se petreceau. Evident, nu pe gratis, iar dovadă stă declarația de avere a lui Țicu: 18 terenuri, 4 case și 3 mașini.

„Un pion important în schema de stors bani de la stat prin umilirea și înfometarea persoanelor instituționalizate pusă la punct de Șfetan Godei, unul din liderii grupărilor, a fost Andrei Răzvan Țicu, șef serviciu management de caz și monitorizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul DGASPC Ilfov", se prevede în referatul procurorilor DIICOT.

Țicu, familiarizat cu proceducerile și actele necesare în cadrul DGASPC era cel care îi învăța pe cei de la "azilul groazei" Asociața „Sfântul Gabriel cel Viteaz" cum să întocmească actele și referatele pentru a se acoperi. El era unul dintre angajații DGASPC care știa perfect ce se întâmplă în aceste aziluri, dar a închis ochii și a făcut ca totul în acte să pară ideal. Andrei Răzvan Țicu are, potrivit ultimei declarații de avere, din iunie 2023, 18 terenuri, dintre care zece agricole și opt intravilane. O bună parte dintre acestea sunt în județul Ilfov.

Angajat la DGASPC, Țicu avea patru case de locuit trecute în declarația de avere (trei în localitatea Dărăști, din județul Ilfov, plus una în Rucăr, județul Argeș), dar și două apartamente (în Bragadiru, județul Ilfov, plus unul în Constanța). Trei mașini are pe numele său, ani de fabricație 2020, 2018 și 2008, ia o a patra a fost înstrăinată în octombrie 2022.

Ticu are economii de 20.000 de euro și 21.120 de lei, dar și mai multe credite la bănci (55.000 de lei, scadent în 2026; 32.500 de lei, scadent în 2026; 25.000 de lei, scadent în 2026; 27.324 de lei, scadent în 2026; 39.188 de lei, scadent în 2023). Premierul Marcel Ciolacu a cerut să se taie în carne vie și să fie pedepsiți, în primul rând, funcționarii din instituțiile publice care răspundeau de "azilurile groazei".

„Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei. Faptul că acest lucru a fost posibil ne arată un singur lucru, avem de a face cu o problemă de fond, de sistem, un sistem corupt și inert. Am văzut infractori. Sunt peste tot în lume. De asemenea ticăloși de o asemenea cruzime, nimeni nu era pregătit de așa ceva. La fel, funcționari publici complici care în loc să fie de partea oamenilor, s-au vândut acestor ticăloși", a explicat Ciolacu.