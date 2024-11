Oracolul de la Bălcești s-a dovedit a fi un impostor penibil: Profeția lui Dumitru Dragomir despre viitorul președinte. Cum s-a împăunat Mitică cu informațiile secrete despre alegeri

Dumitru Dragomir s-a lăudat că știe 100% cine va fi viitorul președinte al României. Înainte să aibă loc turul 1 al alegerilor, a spus chiar că este dispus să spună „profeția" sa, în schimbul sumei de 20.000 de euro. Unii l-au crezut, dar când au fost numărate voturile, s-a făcut de rușine. Nimic din ce a aproximat afaceristul nu s-a adeverit.

Cunoscut și ca Oracolul de la Bălcești (comuna natală) pentru ca "profetea" scorurile meciurilor aranjate de mafia fotbalului - din care facea parte -, fostul șef al LPF avea și inca mai are multe momente în care își dă cu părerea despre ce se întâmplă în scena politică, dar și în mediul afacerilor. Înainte de marea cursă pentru Cotroceni, miza pe Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și George Simion. Doi din 3 ar fi intrat, în viziunea sa, în turul 2.

„Păi sunt ăștia 3, Ciolacu, Ciucă și Simion. Pot să dau în scris, eu știu cine iese. Pentru așa ceva am pretenția să îmi dați cel puțin 20.000 de euro. Dacă Simion intră în turul 2 e mai periculos decât Ciucă. Pentru Ciolacu... Numai că nu are partidul lui Ciucă. Părerea mea este că PSD o să pună piedici lui Simion. Simion a jucat cartea opoziției, de la Vadim încoace el a jucat-o cel mai bine. Ciolacu are partid puternic. Nu a greșit Ciolacu. (...) Ca actor, cel mai bine a jucat Ciolacu până acum. Geoană dacă nu se ducea la televizor avea cel puțin 5 procente în plus acum. Lasconi, când îi pun ăia întrebări, pe onoarea mea dacă nu dă cu leuștean de gard", spunea Dumitru Dragomir.

Pe data de 24 noiembrie au avut loc alegerile prezidențiale, respectiv primul tur. În urma numărării voturilor, a reieșit că cele mai multe voturi s-au dus la Călin Georgescu, 2.120.404, 22,94% din total. Acest politician-surpriză nu fusese luat în calcul nici măcar de sondaje, iar Dumitru Dragomir nu se gândise că are vreo șansă.

Pe locul al doilea, în funcție de numărul de ștampile, a ajuns Elena Lasconi, cu 19,18%, respectiv 1.772.503 voturi, cu 2.742 de voturi înaintea lui Marcel Ciolacu, care a avut 19,15%. Șeful PSD a obținut 1.769.761 de români. Paradoxal, așa cum am arătat anterior, fostul șef al LPF era de părere că blonda de la USR nu are nicio șansă. Ce s-a ales de George Simion și de Nicolae Ciucă, pe care îi lăuda Dumitru Dragomir? Șeful AUR a ieșit pe locul 4, cu 13,86%, iar fostul lider al PL, pe 5, cu 8,79%.