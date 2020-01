Orban, vești proaste pentru bugetari: Sunt zeci de mii de oameni care pleacă din sistemul public

Premierul Ludovic Orban a anunţat, miercuri seară, la Bruxelles, că a vorbit cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre situaţia bugetului din România, în contextul depăşirii deficitului, şi i-a prezentat acestuia "în mod realist" situaţia şi măsurile care vor fi luate pentru reechilibrarea bugetară.

"Am prezentat situaţia în mod de realist, am prezentat care sunt cauzele care au determinat acest deficit, care este provocat, în mod clar, nu de guvernarea noastră, ci de politica bugetară care a fost practicată de vechile guvernări. A fost important că am prezentat care sunt măsurile pe care vrem să le luăm pentru a corecta deficitul bugetar, de asemenea pentru a încerca să asigurăm echilibrele macroeconomice, să corectăm dezechilibrele majore care au fost lăsate de vechea guvernare", a declarat, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, Ludovic Orban.

Potrivit acestuia a "fost o discuţie extrem de sinceră"

"Sunt convins că vicepreşedintele Comisiei Europene a înţeles foarte bine şi ştie că Guvernul nostru este dedicat refacerii acestor echilibre, în special a echilibrului bugetar", a mai spus Orban.

Întrebat despre reducerile de cheltuieli şi posturi în ministere, Orban a spus: "Am încetat detaşările din mediul privat, asta înseamnă că sunt zeci de mii de oameni care pleacă din sistemul public şi care nu mai primesc salariu în sectorul public. Încă nu am reuşit impunerea, pentru că a fost contestată la Curtea Constituţională, de a nu mai permite cumularea salariului în sectorul public cu pensia. De asemenea, am redus cheltuielile cu demnitarii prin îngheţarea indemnizaţiilor. Veţi vedea în organigrame că vor exista reduceri, atât la nivelul funcţiilor de demnitate, cât şi la nivelul funcţiilor de conducere şi la nivelul personalului de execuţie".

Orban a refuzat să prezinte cifre cu privire la numărul de posturi care vor fi reduse şi, întrebat despre estimarea ministrului Muncii referitoare la 150.000 de posturi, Orban a spus: "Nimeni nu vă poate spune astăzi, decât după finalizarea procesului de restructurare, care nu înseamnă numai noile Hotărâri de Guvern de organizare a ministerelor, ci şi restructurarea celorlalte structuri ale administraţiei centrale, agenţie, autoritate, birouri sau cum s-or numi".

Acesta a afirmat că va decide numărul de posturi din fiecare minister, după ce se va convinge că activitatea a fost eficientizată maxim.