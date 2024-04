Pagina de facebook a lui Adrian Severin a fost atacată și blocată la comandă de falși traderi

Pagina de facebook a fostului ministru de externe Adrian Severin a fost atacată. Autorul nu poate intra și șterge o postare referitoare la o presupusă investiție pe care ar fi făcut-o.

"Cineva a intrat pe pagina mea unde a postat mesaje în numele meu, dar care nu îmi aparțin. Faptul mi-a fost adus la cunoștință de cei care pot intra pe pagina respectivă.

Eu nu pot șterge și nici vedea aceste mesaje întrucât atunci când încerc să intru pe pagina mea îmi apare fie o pagină fără nici un nume pe care sunt postate imagini fără vreo legătură cu mine, fie o pagină care poartă numele meu, dar nu are nici o poză de profil, nu are prieteni și urmăritori (pe pagina mea aveam 5000 de prieteni și zeci de mii de urmăritori), și pe care apar diverse texte postate de mine până în anul 2021.

Am postat azi pe această pagină, ca să fac un test, o trimitere la o dezbatere televizată la care am participat zilele trecute. Trimiterea a apărut, dar, evident, nu o vede nimeni întrucât pagina nu este cunoscută, lipsește poza care să facă o legătură evidentă cu mine și nu are prieteni sau urmăritori. Nu cred că este o inițiativă privată, ci una comandată. Este o încercare de a mă amuți, de a-mi bloca legătura cu lumea, exact în perioada de campanie, când vocea mea se pare că avea ceva audiență," reprezintă alerta lui Adrian Severin.

