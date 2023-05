Pandemia s-a încheiat, afacerea continuă. INSP dă circulară medicilor de familie să implemeteze noua procedură de vaccinare neapărat cu Pfizer (document)

Cu mare greutate, la trei ani de la declansare, OMS a dat directiva de incheiere a pandemiei Covid, concentrandu-se acum pe Tratatul privind pandemiile si cedarea suveranitatii sanitare de catre statele membre.

Pandemia s-a incheiat, insa afacerea cu vaccinurile ARN mesager continuă, cu toate ca virusul a scazut in agresivitate sub virulenta unei gripe sezoniere, ba chiar a mai sudferit destule mutatii despre care insa nu se mai scrie ca pe vremea cand cioclii apocaliptici dominau spatiul mediatic al stirilor de televiziune. Daca si atunci vaccinul era un fel de apă de ploaie, dovedindu-si in timp inutilitatea, azi e practic inofensiv pentru variantele noi ale Sars-Cov-2 care mai circula acum in endemie (epoca post-pandemie).

Pentru Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, ca de altfel si pentru celelalte directii judetene, vaccinarea ARN mesager cu produsele Pfizer (neapărat acestea) continua in ritm accelerat, mai ales in randul bolnavilor cronici si a batranilor. Institutul National de Sanatate Publica a dat o circulara in 25 mai 2023 catre toti medicii de familie pentru a "implementa procedura de vaccinare" a produsului Pfizer (vezi facsimil) impotriva variantei BA 4-5 (Omicron). Si asta cu toate ca pe plan international se semnaleaza tot mai multe reactii adverse grave si decese excedentare.