Paradoxul Ditrau: Peste 33.000 de straini lucreaza legal in Romania, veniti chiar si din Burkina Faso

In Romania lucrau la 31 ianuarie peste 33.000 de angajati veniti din strainatate, din toate colturile lumii si raspanditi in toate judetele, fara exceptie, de aceea, conflictul izbucnit la Ditrau ar trebui sa ne puna pe ganduri si sa ii determine pe guvernanti sa ia masuri care sa ajute la integrarea lor in comunitatile locale inainte de izbucnirea unor tensiuni si mai mari.

Putina lume stie, dar in Romania intalnim brazilieni care muncesc la cresterea cailor, tunisieni care extrag sare, belarusi care fac vin, slovaci care fac bere si indonezieni care fabrica tigari.

"Toata miscarea de la Ditrau trimite la o problema fundamentala care trebuie rapid inteleasa, pentru ca Romania nu are de ales in urmatorii ani decat sa continue importul de forta de munca (de calificare medie-inalta in primul rand) pentru a-si reduce deficitul pe care singura si l-a creat", avertiza recent sociologul Dumitru Sandu, intr-un interviu acordat Ziare.com despre "Paradoxul Ditrau".

Dumitru Sandu a insistat asupta faptului ca "este inevitabila pentru Romania viitorilor 5-10 ani situatia de tara afectata de valuri de imigrare, din strainatate", in conditiile in care romanii continua sa plece la munca peste hotare, iar guvernantii nu iau masuri eficiente de readucere a lor acasa.

Dupa declansarea scandalului de la Ditrau, care nu e nici pe departe incheiat, am solicitat Ministerului Muncii cateva date care sa ne ajute la formarea unei imagini de ansamblu cu privire la situatia strainilor care lucreaza in Romania.

Poate ca numarul lor nu este prea mare, INCA, raportat la numarul locuitorilor acestei tari, dar cu adevarat important este sa intelegem corect care e realitatea si care sunt perspectivele, mai ales ca in acest articol vorbim doar despre cei care lucreaza legal, dar carora li se mai adauga cei care muncesc la negru, precum si alte categorii de straini care traiesc alaturi de noi, de exemplu, studentii.

Intr-un raspuns oficial primit de la Inspectia Muncii ni se precizeaza ca la 31 ianuarie 2020, conform Registrului General de Evidenta a Salariatilor in format electronic, situatia angajatilor straini arata astfel:

Non (UE, SEE sau Confederatia Elvetiana): 33.896 / 35.640

(UE, SEE sau Confederatia Elvetiana): 13.290 / 14.192

Cei mai multi salariati cetateni ai unor state non UE provin din: Turcia (5.291), Vietnam (4.896), Republica Moldova (3.058), Nepal (2.782), China (2.943), Sri Lanka (2.264) si India (2.002).

In situatia pusa la dispozitie de Inspectia Muncii sunt prezentate date privind salariatii straini in functie de tara de origine si de judetul angajatorului, precum si o situatie pe domenii de activitate in functie de codul CAEN.

"Mentionam ca nu fac obiectul declararii in registru unele categorii de lucratori, care sunt, insa, evidentiate la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cum ar fi: functionarii publici, militarii, personalul din justitie etc.", se mai arata in raspunsul primit la redactie.

Conform sursei citate, in Romania lucreaza si angajati veniti din Filipine (1.310), Pakistan (488) sau Bangladesh (284), dar si din SUA (165), Coreea de Sud (113), Australia (27), Ghana (25), Bolivia (6) si chiar din Haiti (2) sau Burkina Faso (1), ca sa dam doar cateva exemple.

In clasamentul tarilor europene, pe primul loc se afla lucratorii veniti din Italia (3277), urmati de cei din Ungaria (1.217), Grecia (1.178), Franta (1.163), Bulgaria (1.051) si Germania (1.029), dar avem si angajati din Letonia (27), Islanda (4) sau chiar Luxemburg (1).

In ceea ce priveste clasamentul pe judete, asa cum era de asteptat, cei mai multi salariati veniti din strainatate lucreaza in Bucuresti (18.521) si Ilfov (4.748), in timp ce in Timis gasim doar 2.909 angajati straini sau la Cluj 2.036.

In Harghita sunt inregistrati 139 de angajati straini, in Teleorman 116, iar in Vaslui 79. Practic, nu exista vreun judet al tarii in care sa nu lucreze si salariati veniti din strainatate.

De altfel, in Vaslui lucreaza cu acte in regula un japonez, dar si mai multi chinezi, turci, nepalezi, iranieni, sirieni, vietnamezi, ucraineni, bulgari, italieni, belgieni, francezi, germani, greci sau elvetieni.

Ca sa nu mai vorbim de judetul Harghita, in care s-a declansat scandalul muncitorilor veniti din Sri Lanka, unde, conform datelor oficiale, lucreaza salariati din diverse tari, printre care China, Portugalia, Iran sau chiar Suedia, cei mai multi fiind, bineinteles, din Ungaria.

Si domeniile in care activeaza toti acesti angajati straini sunt extrem de diverse. De exemplu, in Romania intalnim si britanici care fac covoare, rusi care fac franghii, irakieni care fac lenjerie de corp, egipteni care fabrica incaltaminte sau senegalezi care ajuta la fabricarea produselor din cauciuc.

Bineinteles ca nu-i putem uita pe deja celebrii muncitori vietnamezi din constructii sau pe chinezii care se ocupa de comert.

"Este inevitabila pentru Romania viitorilor 5-10 ani situatia de tara afectata de valuri de imigrare, din strainatate. Din pacate, Romania a intrat in situatia de criza pe piata fortei de munca si trebuie sa rezolve intr-un fel lucrurile. De aceea, trebuie gandite rapid politici publice care sa mearga nu pe idee de multiculturalism, ci pe idee de interculturalism, adica: respectarea culturii straine, respectarea culturii locale, gasirea de mecanisme de comunitati culturale etc", era una dintre concluziile trase de sociologul Dumitru Sandu in interviul acordat Ziare.com dupa declansarea scandalului de la Ditrau.