Pedofil ascuns in Bucuresti: Este condamnat la 4 ani de inchisoare pentru abuzarea sexuala a unei fetite de 6 ani. Cum l-a gasit Politia

Un barbat din Bucuresti in varsta de 50 de ani, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru corupere de minori, dupa ce a abuzat de o fetita in varsta de 6 ani, a fost gasit de politie intr-o ascunzatoare din Secorul 6 al Capitalei. Barbatul a fost dus in arest.

"Astazi, 15 decembrie a.c., politisti ai Serviciului Investigatii Criminale din Politia Capitalei, in baza investigatilor, au obtinut informatii, in urma carora au identificat la o adresa din sectorul 3 Bucuresti, un barbat, in varsta de 50 de ani, pe numele caruia Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.

Barbatul in cauza, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiunii de corupere sexuala a minorilor in forma continuata", a transmis Politia Capitalei. El se afla in urmarire nationala din 04.12.2020 si urmeaza sa fie incarcerat in Penitenciarul Rahova.

Conform unor surse judiciare barbatul se numeste Marian Dobre. Anchetatorii au descoperit ca, in perioada septembrie-noiembrie 2017, cand locuia impreuna cu persoana vatamata, o minora in varsta de 6 ani, si mama acesteia, a mers in repetate randuri in camera victimei si a atins-o pe aceasta in zona genitala, a sarutat-o si a muscat-o de abdomen cauzandu-i leziuni.