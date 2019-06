Peste 20 de ani, oamenii nu vor mai consuma carne provenita de la animale ci din surogate vegetale

Cea mai mare parte din carnea pe care oamenii o vor consuma in 2040 nu va proveni de la animalele sacrificate, potrivit unui raport care arata ca 60% din aceasta va fi produsa fie in laborator, fie va fi inlocuita cu produse vegetale care arata si au gust de carne.

Raportul consultantului global AT Kearney evidentiaza impactul pe care productia de carne il are asupra mediului si ingrijorarile pe care oamenii le au asupra bunastarii animalelor in cadrul exploatatiilor agricole. Acelasi raport sugereaza ca tranzitia va fi rezultatul unei constientizari crescande a consecintelor ecologice ale metodelor traditionale de crestere a carnii si a cererii in crestere de alternative vegane.

Carnea crescuta in laborator - numita si carne curata - ar putea elimina cruzimea fata de animale, relele tratamente aplicate animalelor care sunt crescute pentru a fi sacrificate. Totodata, s-ar putea reduce considerabil costurile de mediu pe care le presupune productia de carne, singurele resurse necesare fiind cele de generare si de sustinere a culturilor de celule. Carnea ar putea fi produsa prin recoltarea unei simple mostre de muschi de la un animal. Tehnicienii pot colecta celulele stem din tesut, le pot multiplica si creste un nou muschi. Carnea este identica cu cea produsa in mod conventional si tinde sa devina realitate.

AT Kearney estimeaza ca aproximativ 1 miliard de dolari au fost investiti in inlocuirea carnii de origine animala cu produse pe baza de plante care au fost deja incercate de consumatori in multe din restaurantele britanice.

Raportul face referire la schimbarea „incontestabila" catre dietele vegane, vegetariene si flexibile. Carnea produsa in laborator, spun expertii citati de The Guardian, va fi preferata carnivorilor, reprezentand 35% din cantitatea totala de carne consumata in 2040, dar produsele pe baza de plante vor fi „esentiale" in perioada de tranzitie.