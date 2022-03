Pfizer și FDA au aruncat o "bombă de date" asupra consumatorilor de vaccinuri COVID. Datele studiilor clinice contrazic total "sigur și eficient"

Într-un set de documente de 55.000 de pagini publicate marțea trecută, Centrul pentru evaluarea și cercetarea în domeniul produselor biologice (CBER) al Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA) permite pentru prima dată accesul public la datele pe care Pfizer le-a prezentat la FDA în urma studiilor clinice efectuate în sprijinul licenței pentru vaccinul COVID-19.

Această decizie vine în urma deciziei judecătorului districtual american Mark T. Pittman, care a hotărât, la 6 ianuarie, să respingă cererea FDA de a suprima datele pentru următorii 75 de ani, cerere despre care agenția a susținut că a fost necesară, în parte, din cauza "resurselor sale limitate". Un raport inclus de 38 de pagini inclus în documente prezintă ca "LIST OF ADVERSE EVENTS OF SPECIAL INTEREST", care enumeră 1.291 de evenimente adverse diferite în urma vaccinării. Deci aproape 1.300 de boli rezultate in urma vaccinarii. Boli care au afectat milioane de oameni din intreaga lume. iar astea doar pe termen scurt, nu se stie insa cate cazuri se vor mai dezvolta pe termen lung.

Lista include leziuni renale acute, mielită flaccidă acută, anticorpi antispermatozoizi pozitivi, embolie de trunchi cerebral, tromboză de trunchi cerebral, stop cardiac, insuficiență cardiacă, tromboză ventriculară cardiacă, șoc cardiogen, vasculită a sistemului nervos central, deces neonatal, tromboză venoasă profundă, encefalită de trunchi cerebral, encefalită hemoragică, epilepsie de lob frontal, spume la gură, psihoză epileptică, paralizie facială, sindrom de suferință fetală, amiloidoză gastrointestinală, criză tonico-clonică generalizată, encefalopatie Hashimoto, tromboză vasculară hepatică, reactivare herpes zoster, hepatită mediată imunitar, boală pulmonară interstițială, embolie venoasă jugulară, epilepsie mioclonică juvenilă, leziuni hepatice, greutate mică la naștere, sindrom inflamator multisistemic la copii, miocardită, convulsii neonatale, pancreatită, pneumonie, naștere de copii morți, tahicardie, epilepsie a lobului temporal, autoimunitate testiculară, infarct cerebral trombotic, diabet zaharat de tip 1, tromboză venoasă neonatală și tromboză a arterei vertebrale, printre alte 1.246 de afecțiuni medicale după vaccinare.

"Aceasta este o bombă", a declarat președintele și consilierul general al Children's Health Defense (CHD), Mary Holland. "Cel puțin acum știm de ce FDA și Pfizer au vrut să țină aceste date sub tăcere timp de 75 de ani. Aceste descoperiri ar trebui să pună capăt imediat vaccinurilor Pfizer COVID. Potențialul de vătămare gravă este foarte clar, iar celor care au fost afectați de aceste vaccinuri le este interzis să dea în judecată Pfizer pentru despăgubiri."

Guvernul american a achiziționat deja 50 de milioane de doze de vaccin Pfizer destinate copiilor cu vârsta sub cinci ani, care urmează să fie livrate până la 30 aprilie 2022, deși FDA nu a acordat încă o autorizație de utilizare de urgență (Emergency Use Authorization - EUA) pentru această categorie de vârstă. Riscul de vătămare gravă sau de deces cauzat de COVID la copiii sănătoși este practic nul și, până în prezent, vaccinul nu este eficient atunci când este utilizat la copiii mici. In plus, s-a demonstrat intr-un studiu recent ca la 28 de zile de la vaccinare, in cazul copiilor cu varste intre 5-11 ani, eficienta vaccinului scade la 12%, adica nulă, caz in care riscurile nu justifica "beneficiile" ca si inexistente.

Potrivit The Guardian, "Pfizer a obținut anul trecut vânzări de aproape 37 de miliarde de dolari (27 de miliarde de lire sterline) din vaccinul său Covid-19 - ceea ce îl face unul dintre cele mai profitabile produse din istorie - și a prognozat un alt an excepțional în 2022, cu un mare impuls venit de la pastila sa Covid-19 Paxlovid". Președintele Biden a făcut reclamă Paxlovidului în discursul său despre starea Uniunii de marți, în aceeași zi în care datele Pfizer au fost făcute publice. "Lansăm inițiativa "Test to Treat", astfel încât oamenii să poată fi testați la o farmacie și, dacă sunt pozitivi, să primească pe loc pastile antivirale fără niciun cost", a declarat Biden în timpul discursului său.

De la jumătatea lunii decembrie 2020 până la 18 februarie 2022, baza de date a guvernului american, Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), a primit 1.134.984 de rapoarte de evenimente adverse, inclusiv 24.402 decese, în urma vaccinării cu COVID. În plus, în SUA au fost înregistrate 4.021 de cazuri de miocardită și pericardită, dintre care 2.475 de cazuri asociate cu Pfizer, 1.364 de cazuri cu Moderna și 171 de cazuri cu vaccinul COVID de la J&J. Acestea includ 643 de rapoarte de miocardită și pericardită la copii cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani.

"Ar fi criminal să expunem sugari și copii mici la acest produs extrem de riscant", a declarat Holland. "Datele VAERS arată impactul catastrofal pe care vaccinul îl are asupra sănătății a milioane de oameni, însă Pfizer și alți producători de vaccinuri încasează miliarde de dolari fără să se teamă că vor fi trași la răspundere pentru leziunile și decesele cauzate de vaccinurile lor." Încercarea FDA de a suprima aceste date în sprijinul profitului industriei farmaceutice nu este un fenomen nou în sistemul de sănătate publică din această țară.