Poliţia Română renunţă la „omerta". Despescu: Nu fugim de responsabilitate. Nu s-a negociat aplicarea legii. Vasilescu: A fost o acţiune oficială cu rezultat bun

Reprezentanţii Poliţiei Române au prezentat explicaţii publice joi cu privire la imaginile video publicate de „Adevărul” de la întâlnirea şefilor din IGPR cu membri ai Clanului Duduianu. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a afirmat că „nu fugim de responsabilitate”. De cealaltă parte, Inspectorul General al Poliţiei Române Liviu Vasilescu a subliniat că acţiunea a fost oficială şi că „a condus la un rezultat bun”.

UPDATE Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne: Referitor la afirmaţiile din spaţiul public că reprezentanţi ai Poliţiei s-au întâlnit pe 8 august cu anumite persoane. Pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări. Evenimentul din Bucureşti de la începutul lunii august a fost permanent monitorizat de mai multe structuri din cadrul MAI, misiunea nostră fiind aceea de a prevenit apariţia unor incidente grave. Prin urmarea analizelor de risc a rezultat că era pusă în pericol sănătatea persoanelor din Municipiul Bucureşti. Existau date şi informaţii că era pusă în pericol sănătatea persoanelor din Bucureşti. Erau date şi informaţii că la procesiunea de duminică 9 august erau aşteptate să participe aproximativ 3.000 de persoane.

Această situaţie putea să conducă la răspândirea infecţiei cu noul coronavirus prin încălcarea normelor sanitare. De asemenea, exista riscul producerii unor acte de violenţă de natură să afecteze ordinea publică în Capitală. În săptămâna respectivă, structurileMAI au organizat la nivel naţional mai multe acţiuni pentru descurajarea escaladării conflictului.

Nu fugim de resonsabilitate. Aceste acţiuni care au fost mediatizate au arătat implicarea noastră în activităţile de combatere a criminalităţii. Rezultatele respective au fost comunicate public de la sediul MAI, printr-o declaraţie de presă, pe 7 august. Din păcate, sâmbătă 8 august, nu am putut continua în acelaşi mod activităţile programate. Instanţa de judecată a respins propunerile de efectuare a 33 de percheziţii domiciliare, unele dintre aceste în municipiul Bucureşti. În acest context am solicitat devansarea funeraliilor şi am cerut reprezentanţilor bisericii sprijin în acest scop.

Modul în care ne-am îndeplinit misiunea a fost asumat, fiind cel mai eficientă soluţie legală pentru a proteja sănătatea cetăţenilor şi pentru a preveni incidente violente. În nicio clipă poliţia nu a negociat siguranţa cetăţenilor cu nicio persoană, indiferent de calitatea acestora. Nu s-a negociat aplicarea legii. Repet, nu fugim de responsabilitate. Dimpotrivă. Încercăm să fim raţionali şi să punem pe primul loc siguranţa cetăţeanului şi nu imaginea noastră.

Din 10 august şi până în prezent au fost executate aproximativ 100 de acţiuni operative şi peste 400 de percheziţii domiciliare, asta fiind dovada ritmului susţinut de luptă împotriva criminalităţii. Avem toleranţă zero indiferent de calitatea celui care încalcă legea. Vă asigurăm că MAI va continua activităţile de prevenire şi combatere a infracţionalităţii şi mai ales cele de destructuralizare a grupărilor de criminalitate organizată.

Liviu Vasilescu, Inspector General al Poliţiei Române: A fost o acţiune oficială a Poliţiei pentru a asigura prin toate mijloacele legale siguranţa cetăţeanului. Această abordare, atât de contestată de mulţi, a condus la un rezultat bun, pentru că acum nu avem alte victime şi nu avem imagini cu sute de persoane şi un potenţiale în stradă care ar fi făcut mult rău nu doar Poliţiei Române, ci chiar şi României.

Pentru mine sănătatea şi liniştea locuitorilor Capitalei a cântărit mai mult decât faptul că ulterior că acţiunea mea ar fi putut fi interpretată greşită. Am făcut un demers legal, cu bună credinţă că aşa vom reuşi să rezolvăm lucrurile. Noi poliţiştii avem de-a face în fiecare zi cu oameni certaţi cu legea, potenţiale pericole. Primele arme pe care le folosim înainte de a-i aduce pe toţi în faţa procurorului sunt prevenirea, dialogul, convingerea şi forţa graduală. Nu direct pistolul. Asigur cetăţenii şi pe toţi cetăţenii că nu am negociat şi nu o să negociz niciodată siguranţa cetăţeanului şi demnitatea poliţistului.

Preşedintele Klaus Iohannis a reacţionat, miercuri, la întâlnirea dintre şefii Poliţiei şi reprezentanţi ai clanului Duduianu după ce Adevărul a publicat în exclusivitate imagini care au dovedit că întâlnirea a avut loc. Şeful Statului a explicat că „este nevoie de explicaţii" şi a subliniat că va solicita ministerului de Interne să explice despre ce a fost vorba.

„Am cerut explicaţii ministrului de Interne cu mult înainte să se publice aceste lucruri. Am primit explicaţiile respective, dar nu e rolul meu să explic în detaliu ce s-a întâmplat acolo. E nevoie de explicaţii clar din partea şefilor din partea ministrului de Interne. Le voi solicita public să explice despre ce a fost vorba", a explicat miercuri Klaus Iohannis într-o conferinţă de presă.

Ministrul de Interne Marcel Vela a cerut „Adevărul", marţi, un „prim plan" cu şeful Poliţiei, Liviu Vasilescu la întâlnirea din mez de noapte cu interlopii din Clanul Duduianu, IGPR a răspuns în niciun fel la adresa trimisă cu privire la acest subiect, iar şeful IGPR care apare în imagini nici nu infirmă, nici nu confirmă că el apare în video.

Marţi dimineaţă, „Adevăul" a publicat în exclusivitate imagini de pe camerele de supraveghere stradală din zona Biserica „Cuvioasa Parascheva" din Sectorul 5 al Capitalei.

Imaginile arată că ofiţeri de rang înalt din Poliţia Română s-au întâlnit cu Elvis Pian şi reprezentanţii Clanului Duduianu în noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia condiţiile de înmormântare a lui Emi Pian. Interlopul mort era depus de trei zile la domiciliu, nu la o capelă, aşa cum prevede legea şi, în plus, toate normele de protecţie anti-COVID-19 erau încălcate de Duduienii care îşi plângeau liderul.

Marcel Vela a cerut un „prim-plan"

„Adevărul" l-a contactat pe ministrul de Interne Marcel Vela, pe care l-a întrebat ce măsuri va lua dacă se dovedeşte fără putinţă de tăgadă că în imagini apar: Liviu Vasilescu, şeful IGPR, Bogdan Berechet, şeful DGPMB, Cătălin Păştin, şeful Poliţiei Sectorului 5 sau oricare alte persoane cu funcţii de conducere din structurile de mai sus.

Ministrul de Interne a răspuns cu un link către un blog care, în esenţă, spunea că este vorba despre un fake news, apoi a cerut „un prim-plan".

„Adevărul" i-a pus la dispoziţia ministrului un prim-plan în care apare şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, alături de un interlop. E drept că imaginile sunt neclare, însă ele sunt surprinse de camerele de supraveghere stradale, iar ora înregistrării este 00:42:49. De asemenea, i-am trimis lui Marcel Vela şi link-ul. Ministrul de Interne nu răspuns în niciun fel după ce a văzut captura video.

„Adevărul" a transmis şi o adresă la IGPR întemeiată pe Legea 544/2001 cu privire la acest subiect, însă Poliţia Română nu a răspuns încă.

Imaginile confirmă versiunea relatată de Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, care spune că s-a întâlnit în noaptea de 8 spre 9 august cu şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, cu şeful Poliţiei Sector 5, Cătălin Păştin, şi cu şeful Poliţiei Capitalei, Bogdan Berechet.

Liderul Clanului Duduianu, Emi Pian, fusese înjunghiat mortal în dimineaţa zilei de 4 august, de către Gheorghe Richard Emanuel, la sfârşitul unei partide de barbut care ţinuse toată noaptea precedent.

În momentul filmărilor obţinute de „Adevărul", trupul lui Emi Pian se afla deja de 3 zile depus acasă, iar poliţiştii încercau să îi convingă pe interlopi să-l mute de acolo în Biserica „Cuvioasa Parascheva" din cartierul Rahova al Capitalei.

Asta pentru că legislaţia în vigoare interzice ca trupul defunctului să fie privegheat la domiciliu şi, în plus, noile norme ale stării de alertă erau încălcate de trei zile, iar poliţiştii nu îi sancţionaseră în niciun fel pe Duduieni pentru aceste nereguli.

Totul se petrecea pe fondul tensiunilor între interlopi, generate de uciderea şefului Duduienilor. La acel moment, nu era foarte clar motivul pentru care Gheorghe Richard Emanuel l-a înjunghiat mortal pe Emi Pian.

Şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, apare în filmări alături de unul dintre liderii Clanului Duduianu.

Fratele interlopului ucis, Elvis Pian, a povestit că în noaptea de 8 spre 9 august, şeful Poliţiei Sector 5, Cătălin Păştin, şi şeful Poliţiei Capitalei, Bogdan Berechet, ar fi mers acasă la Elvis Pian, după miezul nopţii.

Cei doi l-au rugat pe Elvis Pian să meargă cu ei la o biserică, acolo unde erau aşteptaţi de şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu. Mai departe, Vasilescu l-ar fi rugat pe interlop să îşi scoată fratele decedat din casă cât mai rapid cu putinţă, pentru ca Poliţia să nu se facă de râs din pricina faptului că nu a dispus sancţiuni împotriva interlopilor. Asta deşi trupul neînsufleţit al interlopului stătea deja în livingul locuinţei de aproape o săptămână.

Moartea interlopului Emi Pian a scos la iveală mai multe nereguli ignorate de autorităţi: printre altele priveghiul liderului clanului Duduianu care nu putea fi organizat, potrivit legii, la domiciliul acestuia. De parcă nu ar cunoaşte legea, autorităţile prezente la faţa locului nu au luat nicio măsură. Mai grav este că acolo a fost şi şeful Poliţiei Capitalei, însă s-a comportat ca şi când nu ar cunoaşte legea.

După înmormântarea interlopului - când au fost încălcate iarăşi toate normele de protecţie şi de distanţare socială - mai mulţi poliţişti au reacţionat vehement, arătând că superiorii lor „au asigurat protecţie unor interlopi".