Politistul interlopilor, Robert Badea, si antrenorul de box Gheorghe Napoleon, de la Dinamo, saltati de Politie si DIICOT

Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, cu sprijinul luptatorilor S.I.A.S., au descins, in 1 octombrie, la 30 de adrese situate in Bucuresti si in judetele Ilfov, Vaslui si Brasov. 14 persoane au fost conduse la audieri.

Printre acestea se afla si fostul rugbist la Dinamo, comisarul de politie Robert Cristian Badea, politistul despre care ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, in februarie 2020, ca va sesiza Parchetul pentru posibile legaturi ale acestuia cu interlopii. El pazea martorii cu identitate protejata care au denuntat interlopi in procese grele. Nu e clar daca de la bun inceput, politistul Badea a fost infiltrat de catre interlopi sau daca a fost transformat pe parcurs in cartita lor, scrie Europa Libera. Al doilea politist ridicat de mascati este comisarul Gheorghe Napoleon Bonaparte, antrenor de box la CS Dinamo Bucuresti.

Ei sunt cercetati, alaturi de alte persoane, intr-un dosar privind comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, tentativa la omor calificat, instigare la tentativa la omor calificat, camata, evaziune fiscala, spalare a banilor, trafic de influenta, cumparare de influenta, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, favorizarea faptuitorului, influentarea declaratiilor, efectuarea de operatiuni financiare incompatibile cu functia, distrugere, proxenetism, sustragerea ori distrugerea de probe ori inscrisuri si santaj.

Anchetatorii au descoperit ca, incepand cu anul 2012, membrii unei grupari infractionale au obtinut sume de bani din activitati de proxenetism, ce s-au desfasurat pe teritoriul Elvetiei, Italiei, Frantei, Germaniei, Marii Britanii si Spaniei. Activitatile de proxenetism au fost realizate de catre doi membri ai gruparii, sub coordonarea liderului acesteia, iar sumele de bani obtinute au fost transportate in Romania de catre acestia sau au fost transferate prin intermediul unui serviciu de transfer rapid de numerar pe numele unor persoane apropiate ale liderului.

Produsul infractional a fost "spalat" prin achizitionarea de proprietati imobiliare in Romania si autoturisme de lux sau reintrodus in circuitul financiar prin actiuni de creditare a unor societati comerciale administrate in fapt de catre liderul gruparii. In perioada in care coordona activitatea de proxenetism pe teritoriul Elvetiei, liderul gruparii a intrat in conflict cu membrii unei alte grupari concurente, formata din cetateni de origine albaneza. La data de 09.03.2012, acesta insotit de alti doi cetateni romani l-au atacat cu intentia de a-l ucide pe un cetatean albanez, pe fondul reglarii unor conturi determinate de implicarea liderului gruparii in activitati de proxenetism.

In acest scop cei trei cetateni romani l-au urmarit cu un autoturism in trafic pe cetateanul albanez si in momentul in care acesta din urma se deplasa intr-o zona necirculata, au procedat la acrosarea autovehiculului condus de victima, ulterior coborand din masina si lovindu-l pe acesta cu diverse obiecte contondente si intepatoare. Cu privire la liderul grupului infractional s-a mai retinut si faptul ca, incepand cu 2015, a desfasurat activitati infractionale legate de traficul de droguri, fiind ajutat in acest sens de fosti sportivi, printre care si politisti ce desfasoara activitati de paza in diverse cluburi de noapte de pe raza municipiului Bucuresti.

In aceste cluburi, suspectul a realizat adevarate "zone libere" in care se desfasurau activitati de trafic de droguri, cu sprijinul majoritatii liderilor lumii interlope din Romania. Anchetatorii mai arata ca, pana in anul 2015, activitatea de paza a cluburilor din Bucuresti a fost asigurata de o grupare aflata in coordonarea unei persoane ce a fost victima unei infractiuni de tentativa la omor comisa, in anul 2015, pe fondul conflictelor generate de paza cluburilor din Bucuresti.

Ulterior comiterii acestei infractiuni de tentativa la omor, paza cluburilor din Bucuresti a fost preluata de o alta grupare din care face parte si suspectul Badea Robert Cristian, comisar de politie in cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti - Serviciul Antidrog la data comiterii faptelor, cu care suspectul a initiat o relatie de colaborare.

In vederea obtinerii de profituri financiare si "albirii" provenientei ilicite a acestora ofiterul de politie a intreprins, impreuna cu liderul gruparii, demersuri in nume personal in vederea deschiderii si administrarii in fapt a 2 case de pariuri sportive, dar care functionau in drept ca si puncte de lucru ale unei societati comerciale coordonate de catre liderul gruparii.

De asemenea politistul ii acorda "consiliere juridica" atunci cand liderul grupului sau alti membrii erau implicati in comiterea unor infractiuni. In urma cercetarilor, s-a mai stabilit si faptul ca, incepand cu anul 2016, gruparea de crima organizata si-a extins activitatile infractionale in municipiul Bucuresti, in sensul comiterii infractiunii de camatarie, desfasurata prin intermediul unei societati comerciale neautorizate pentru a realiza actiuni de creditare.

Probele administrate in cauza au relevat faptul ca activitatile de camatarie s-au desfasurat personal de catre liderul gruparii, dar si cu sprijinul membrilor unei alte grupari infractionale. Totodata, in cursul lunii martie 2020, intr-o perioada in care pe piata de consum exista o penurie de produse de uz sanitar - masti de unica folosinta, alcool sanitar sau dezinfectanti, membrii gruparii au procedat la achizitionarea unor cantitati mari de astfel de bunuri necesare cetatenilor, iar ulterior la revanzarea la preturi de specula a acestora, fara a fi emise facturi fiscale si eludand in acest fel plata taxelor aferente.

La data de 19.03.2020, in urma descinderilor efectuate la sediul uneia dintre societatile comerciale detinute in fapt de catre liderul gruparii si locuintele mai multor suspecti, au fost identificate si ridicate in vederea cercetarilor: 13.767 masti protectie, 430 l dezinfectant suprafete, 449 l dezinfectant de maini, 13,5 l alcool sanitar, 327 ochelari de protectie si 11.500 manusi de protectie.

Pentru a-si ascunde activitatea infractionala, in contextul unui denunt formulat de catre o persoana cu privire la grupul organizat, liderul a instigat doi membri sa exercite acte de violenta asupra denuntatorului, context in care, la data de 09 ianuarie 2020, acestia au chemat persoana vatamata la o adresa, de pe raza municipiului Bucuresti, unde i-au aplicat mai multe lovituri cu o sabie, provocandu-i leziuni traumatice ce i-au pus in primejdie viata. Dupa comiterea faptei, liderul grupului infractional a incercat ascunderea autorilor faptei precum si ascunderea si alterarea mijloacelor de proba.

Ulterior, in perioada ianuarie - aprilie 2020, suspectul Gheorghe Napoleon Bonaparte, avand calitatea de comisar sef de politie, a primit pentru sine suma de 5000 de euro de la membrii gruparii, lasand sa se creada ca are influenta asupra unui procuror sau judecator, promitand ca ii va determina pe acestia sa inlocuiasca masura arestarii preventive dispusa fata de autorul tentativei la omor. Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca, la data de 13.04.2019, pe raza judetului Vrancea, mai multi suspecti in cauza au atacat o persoana vatamata, pe care liderul gruparii o considera vinovata de o agresiune comisa impotriva unuia dintre oamenii sai de baza.

Astfel, in timp ce victima conducea un autoturism pe traseul Bucuresti - Barlad a fost acrosata de un alt autovehicul condus de catre unul dintre membrii gruparii, fiind proiectata in afara partii carosabile. Ulterior, atacatorii i-au aplicat persoanei vatamate noua lovituri de cutit, precum si alte lovituri cu obiecte contondente, respectiv tevi metalice, cu intentia de a o ucide.

In urma perchezitiilor domiciliare au fost identificate si indisponibilizate sumele de 6.050 Euro, 15.950 lei si 120 lire sterline, bijuterii din aur, 1 arma letala de foc tip revolver si 5 cartuse, 3 pistoale cu aer comprimat, 1 pistol cu gaz si munitie aferenta, mai multe sabii si macete, bate, 2 spray-uri paralizante, 29 telefoane mobile, 7 laptopuri, o tableta, 18 cartele SIM, balize GPS si aparatura de bruiaj, 3 stick-uri de memorie, 3 hard diskuri, aproximativ 3.000 litri substanta biocida si dezinfectanta.