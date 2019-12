Pomana "porcului" la Ministerul Muncii: Ignat a ajuns secretar de stat!

Necunoscut publicului larg, Alin Ignat este un oportunist in veritabilul sens al cuvantului, provenit dintr-o familie de oportunisti si carieristi de profesie. O sa va intrebati de ce ne ocupam de un asemenea personaj de care romanii sunt satui. Pentru ca Ignat - aproape de traditionalul Ignat al taierii porcului - a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii.

Alin Ignat a decis să se facă cunoscut intrând în politică și fiind înscăunat în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii condus de Violeta Alexandru. Cu alte cuvinte, care transced o stire de presa si intra in anale: Alin Ignat (33 ani), vicepreședintele PNL Alba Iulia și prim-vicepreședintele Tineretului Național Liberal, a fost numit secretar de stat la Ministerul Muncii în Guvernul Orban. Ignat este, în prezent, consilier local la Primaria Municipiului Alba Iulia. Se află la primul său post la nivel central.

Nu prea știm nici noi ce anume il recomandă pentru funcția de secretar de stat. A făcut Dreptul la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, conform paginii sale de Facebook. Cât despre experiența sa profesională, nu știu ce am mai putea spune în afară de faptul că, din 2012, deține o cafenea. Munca, nu gluma! Ceea ce nu e trecut in CV e ca Ignat e un lingau, care s-a bagat mereu pe sub pielea sefilor, este un carierist politic si un oportunist. Ah, si era sa uitam, este si nerecunoscator, mai mult, este gata sa bage cutitul pe la spate celor care l-au ajutat.

I-a lasat in urma pe cei de la Alba care i-au fost aproape si pe care i-a prostit din postura de lingău. Acum este "pe cai mari" la Bucuresti. Este pe sub pielea Violetei Alexandru careia i-a "turnat in urechi" numai fake-news (la asta se mai pricepe, a avut un episod si cu Viorica Dancila). A stat in prim plan prin poze cu Lodovic Orban. Si-a tras de nevasta pe fiica sefului, ditamai Consilierul Judetean. Dar spuneam ca i se trage din familie. Si mama la fel de oportunista: consilier la Ministerul Apelor si Pădurilor si inspector general la Inspectoratul Scolar Alba.

O mostra de lingusire fara margini pe Facebook, intr-o poza cu Violeta Alexandru: "Bun simț, eleganță, dedicare și profesionalism. Asta a arătat Violeta Alexandru, ministru desemnat al Muncii, astăzi, unor oameni care nu știu și nici nu vor înțelege toate acestea vreodată. Felicitări, doamna ministru! - cu Violeta Alexandru". Când a scris aceste rânduri, Violeta Alexandru nu îi era încă șefă, dar omul pregătea terenul. Actualul secretar de stat are o mulțime de fotografii cu Klaus Iohannis și Ludovic Orban, precum aceasta, semn că are o poziție.

După ce a ajuns în Guvern, Alin Ignat a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care l-au făcut om mare. Nu a omis-o nici pe Prințesa cartofilor, Mara Mareș: "Începând de astăzi, mă alătur echipei guvernamentale a PNL, în calitate de Secretar de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Le mulțumesc pentru încredere Prim-Ministrului Ludovic Orban, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, președintelui Mircea Hava și echipei PNL Alba Iulia și PNL Alba! Un mare mulțumesc pentru susținere, colegilor din Tineretul Național Liberal și președintelui Mara Mareş! Avem o misiune grea înainte, dar voi munci, cu toate forțele și întotdeauna cu entuziasm și energie, principial și de bună credință, pentru a face mai mult și mai bine pentru oameni, mai mult și mai bine pentru România!".

AICI puteti sa citit cum o tragea de urechi Ignat pe Alina Gorghiu dupa esecul liberalilor din alegerile din 2016, iar AICI puteti sa vedeti un amplu reportaj de la "nunta politica" a aceluiasi Alin Ignat.